НХЛ. Дубль и ассист Кучерова, 55 сэйвов Георгиева

«Рейнджерс» — «Торонто» — 4:1

«Рейнджерс» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Победная шайба на счету Джимми Веси.

Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал россиянин Александр Георгиев. Он отразил 55 бросков из 56, после чего был признан первой звездой встречи.

На счету Павла Бучневича 3 броска в створ за 13.55 на льду. У Владислава Наместникова бросок, 3 силовых приема и блок-шот. У Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и 2 броска за 15.23.У Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и 2 броска за 15.23.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Торонто» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) Голы: Зибанежад — 23 (Цуккарелло, Крайдер), 0:28 — 1:0. Капанен — 16, 10:35 — 1:1. Веси — 12 (Крайдер, Стром), 14:05 — 2:1. Маккуэйд — 2 (Цуккарелло), 51:59 — 3:1. Хэйс — 13 (п.в.), 59:40 — 4:1Вратари: Георгиев — Спаркс (57:17 — 59:40)Штраф: 13 — 7Броски: 30 (14+9+7) — 56 (22+17+17)

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 2:5

«Тампа» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Две шайбы в этой игре забросил форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. Также на его счету результативная передача.

Россиянин провел на льду 19 минут 11 секунд и завершил встречу с показателем «-1». Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав 84 (24+60) очка.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 2 секунды, нанес два броска в створ ворот, совершил силовой прием и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский провел матч в запасе.