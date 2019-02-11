НХЛ. Дубль и ассист Кучерова, 55 сэйвов Георгиева

«Рейнджерс» — «Торонто» — 4:1
«Рейнджерс» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Победная шайба на счету Джимми Веси.
Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал россиянин Александр Георгиев. Он отразил 55 бросков из 56, после чего был признан первой звездой встречи.
На счету Павла Бучневича 3 броска в створ за 13.55 на льду. У Владислава Наместникова бросок, 3 силовых приема и блок-шот. У Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и 2 броска за 15.23.У Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и 2 броска за 15.23.
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 2:5
«Тампа» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Две шайбы в этой игре забросил форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. Также на его счету результативная передача.
Россиянин провел на льду 19 минут 11 секунд и завершил встречу с показателем «-1». Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав 84 (24+60) очка.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 2 секунды, нанес два броска в створ ворот, совершил силовой прием и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский провел матч в запасе.