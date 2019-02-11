ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Дубль и ассист Кучерова, 55 сэйвов Георгиева

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз
    Вся лентаСамое главное
    Беспощадный «Сити» сделал Сарри заложником веры Абрамовича Уго Льорис спасает ворота после удара ВардиПромах Варди позволил «Тоттенхэму» продолжить гонку за титулом Никита КучеровНХЛ. Дубль и ассист Кучерова, 55 сэйвов Георгиева
  • 08:11
    • СМИ: Сульшер останется главным тренером «МЮ»
  • 00:41
    • «Барселона» не справилась с «Атлетиком»
  • 00:27
    • «Милан» разгромил «Кальяри»
  • 22:56
    • Гвардиола: Если не победим в чемпионате — попробуем в следующем году
  • 22:44
    • Головин получил ушиб голеностопа
  • 22:32
    • «Севилья» спаслась от поражения в матче с «Эйбаром»
  • 21:57
    • «Ювентус» одержал крупную победу над «Сассуоло»
    Все новости спорта
    Никита Кучеров
    Никита Кучеров
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Рейнджерс» — «Торонто» — 4:1

    «Рейнджерс» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Победная шайба на счету Джимми Веси.

    Ворота «Рейнджерс» в этой игре защищал россиянин Александр Георгиев. Он отразил 55 бросков из 56, после чего был признан первой звездой встречи.

    На счету Павла Бучневича 3 броска в створ за 13.55 на льду. У Владислава Наместникова бросок, 3 силовых приема и блок-шот. У Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и 2 броска за 15.23.У Никиты Зайцева показатель полезности «-1» и 2 броска за 15.23.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Торонто» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Зибанежад — 23 (Цуккарелло, Крайдер), 0:28 — 1:0. Капанен — 16, 10:35 — 1:1. Веси — 12 (Крайдер, Стром), 14:05 — 2:1. Маккуэйд — 2 (Цуккарелло), 51:59 — 3:1. Хэйс — 13 (п.в.), 59:40 — 4:1Вратари: Георгиев — Спаркс (57:17 — 59:40)Штраф: 13 — 7Броски: 30 (14+9+7) — 56 (22+17+17)

    «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 2:5

    «Тампа» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

    Две шайбы в этой игре забросил форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. Также на его счету результативная передача.

    Россиянин провел на льду 19 минут 11 секунд и завершил встречу с показателем «-1». Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров, набрав 84 (24+60) очка.

    Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на льду 20 минут 2 секунды, нанес два броска в створ ворот, совершил силовой прием и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский провел матч в запасе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
    Голы: Кучеров — 23 (Хедман, Строльман), 4:02 — 0:1. Стэмкос — 29 (Строльман, Миллер), 32:08 — 0:2. Ватрано — 19 (Юбердо, Матесон), 33:11 — 1:2. Кэллахэн — 6 (Жозеф), 37:51 — 1:3. Мальгин — 6 (Брауэр, Шихан), 38:50 — 2:3. Пойнт — 32 (бол., Миллер, Кучеров), 44:25 — 2:4. Кучеров — 24 (бол., Стэмкос, Пойнт), 59:12 — 2:5Вратари: Раймер (Луонго, 40:00, 57:00 — 58:24) — ДомингеШтраф: 10 — 10Броски: 27 (5+17+5) — 23 (9+3+11)
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Игроки шведской лиги преподали урок звездам КХЛ
  • 09/02/2019 в 23:59
    •
  • Прогноз
  • «Филадельфия» — «Питтсбург»
  • 2.02
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Поль Погба обрел второе дыхание после прихода норвежского тренера
  • Три игрока «МЮ», которых преобразил Сульшер
    • 21:54 05/02/2019     Юрген Клопп
  • Цифры против. «Ливерпуль» может ждать провал
    • 16:27 06/02/2019     Арьен Роббен
  • Трансферный дайджест. 29 января — 4 февраля
    • 00:36 05/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Игроки «Ливерпуля» Футбол То, что нужно. «Ливерпуль» вернул форму и лидерство в АПЛВ 26-м туре АПЛ «красные» в своем фирменном стиле разгромили «Борнмут» Вчера в 14:590
  • 16:26
    • Россия обыграла Чехию в последнем матче шведского этапа Евротура
  • 20:54
    • «Манчестер Сити» разгромил «Челси», Агуэро оформил хет-трик
  • 20:45
    • Россияне завоевали золото в командной гонке на этапе КМ по шорт-треку
    «МЮ» — «Фулхэм» Футбол АПЛ. «МанСити» растоптал «Челси», «МЮ» одолел «Фулхэм», «Ливерпуль» победил «Борнмут»Обзор матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 22:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Манчестер Сити» обыграет «Челси» на «Этихаде»
  • 3.54
    •
  • 22:18
    • Сарри: Я не в состоянии объяснить поражение от «МанСити»
  • 21:45
    • Туктамышева выиграла турнир в Любляне
  • 21:33
    • Спринтерские гонки на этапе КМ в Кэнморе отменены из-за мороза
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» выиграл мадридское дерби, «Барселона» потеряла очки в БильбаоРезультаты матчей 23-го тура чемпионата Испании по футболу 00:580
  • 19:59
    • Россиянки завоевали бронзу в командной гонке на этапе КМ по шорт-треку
  • 19:51
    • Российские шорт-трекисты победили в микст-эстафете на этапе КМ в Италии
  • 19:41
    • Медведев стал победителем турнира в Софии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие