НХЛ. Два очка Ковальчука, передачи у Радулова, Гурьянова и Любушкина

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«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

«Лос-Анджелес» вырвал победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0).

Решающую шайбу на 25-й секунде овертайма забросил Тайлер Тоффоли.

Российский нападающий гостей Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1».

После 52-х матчей «Лос-Анджелес» набрал 46 очков и занимает последнее 15-е место на Западе. «Рейнджерс» — 12-й на Востоке (52 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) Голы: Крайдер — 24 (Дианджело, Зибанежад), 8:32 — 1:0. Кемпе — 6 (Ковальчук, Хагелин), 17:23 — 1:1. Зибанежад — 21 (Цуккарелло, Стаал), 20:32 — 2:1. Копитар — 16 (Ковальчук), 45:04 — 2:2. Маккуэйд — 1, 49:15 — 3:2. Кемпе — 7 (Тоффоли, Амадио), 59:00 — 3:3. Тоффоли — 9 (Кемпе), 60:25 — 3:4Вратари: Лундквист — Куик (58:37 — 59:00)Штраф: 4-4Броски: 27 (12+12+3+0) — 30 (8+13+8+1)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 3:4 ОТ

«Торонто» — «Анахайм» 6:1

«Торонто» разгромил «Анахайм» — 6:1 (0:0, 3:0, 3:1).

Нападающий «Мэйпл Ливз» Андреас Юнссон набрал в этой игре 4 (2+2) очка. Защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на площадке 20 минут 30 секунд и завершил встречу с показателем «-1».

«Торонто» одержал третью победу в четырёх встречах и вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков. «Анахайм» (51) — 13-й на Западе. «Утки» потерпели четыре поражения кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Анахайм» — 6:1 (0:0, 3:0, 3:1) Голы: Таварес — 31 (Юнссон, Готье), 23:02 — 1:0. Юнссон — 11 (Марло, Маззин), 33:40 — 2:0. Маззин — 5 (бол., Гардинер, Юнссон), 39:57 — 3:0. Ракелль — 9 (Линдхольм, Мэнсон), 42:45 — 3:1. Браун — 5 (Нюландер, Маззин), 43:16 — 4:1. Нюландер — 2 (Хаймэн), 46:04 — 5:1. Юнссон — 12 (Хаймэн, Таварес), 54:51 — 6:1Вратари: Андерсен — Гибсон (Джонсон, 46:22)Штраф: 2-6Броски: 44 (13+19+12) — 25 (8+10+7)

«Торонто» — «Анахайм» 6:1

«Филадельфия» — «Ванкувер» 2:1

«Филадельфия» обыграла «Ванкувер» со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

У победителей отличились Шон Кутюрье и Якуб Ворачек, за гостей гол забил Брок Безер.

«Филадельфия» одержала восьмую победу подряд и закрепилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Ванкувер» с таким же количеством баллов — восьмой на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Ванкувер» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Кутюрье — 21 (бол., Конекны, Патрик), 18:37 — 1:0. Ворачек — 12 (Вароун), 23:20 — 2:0. Бозер — 18, 25:14 — 2:1Вратари: Харт — Маркстрем (57:58)Штраф: 6-6Броски: 30 (14+12+4) — 42 (10+14+18)

«Филадельфия» — «Ванкувер» 2:1

«Даллас» — «Аризона» 5:4

«Даллас» взял верх над «Аризоной» — 5:4 (0:1, 1:1, 4:2).

Победную шайбу в третьем периоде забросил Тайлер Сегин. Ассистировал ему в этом моменте нападающий Александр Радулов.

Также по результативной передаче сделали нападающий «Старз» Денис Гурьянов и защитник «Койотс» Илья Любушкин.

«Даллас» (60 очков) — шестой на Западе, «Аризона» (51 балл) — 11-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Аризона» — 5:4 (0:1, 1:1, 4:2) Голы: Экман-Ларссон — 7 (Казинс, Келлер), 8:39 — 0:1. Хинтс — 3 (бол., Спецца, Хейсканен), 23:36 — 1:1. Коннотон — 1 (Любушкин, Арчибальд), 29:54 — 1:2. Клингберг — 7 (бол., Сегин, Бенн), 42:28 — 2:2. Факса — 9 (бол., Хейсканен, Гурьянов), 43:04 — 3:2. Янмарк — 5 (Дикинсон, Комо), 43:39 — 4:2. Хиностроза — 8 (Круз, Истерли), 46:49 — 4:3. Гальченюк — 9 (Казинс, Келлер), 47:50 — 4:4. Сегин — 22 (Бенн, Радулов), 52:28 — 5:4Вратари: Бишоп — Кюмпер (57:48)Штраф: 23-10Броски: 29 (10+9+10) — 42 (14+13+15)