«Сибирь» дома обыграла «Куньлунь»

Новосибирскаяна домашней площадке оказалась сильнее китайского клуба, встреча завершилась со счетом 3:2.

«Сибирь» идет девятой на Востоке khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий новосибирской команды Дмитрий Саюстов. Во во втором периоде «Куньлунь» сумел восстановить равновесие на табло благодаря точному броску Виктора Бартли. На 49-й минуте хозяева вышли вперед — гол забил Александр Логинов, но почти сразу гости сравняли счет усилиями Блэйка Парлетта.

На 51-й минуте Шейн Принс принес победу «Сибири».

«Сибирь» занимает 9-е место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка. «Куньлунь» с 47 баллами располагается на 11-й строчке.