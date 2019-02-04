«Сибирь» дома обыграла «Куньлунь»

«Сибирь» идет девятой на Востоке
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Счет в матче был открыт на 16-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий новосибирской команды Дмитрий Саюстов. Во во втором периоде «Куньлунь» сумел восстановить равновесие на табло благодаря точному броску Виктора Бартли. На 49-й минуте хозяева вышли вперед — гол забил Александр Логинов, но почти сразу гости сравняли счет усилиями Блэйка Парлетта.
На 51-й минуте Шейн Принс принес победу «Сибири».
«Сибирь» занимает 9-е место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка. «Куньлунь» с 47 баллами располагается на 11-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Саюстов — 10 (Миловзоров, Шаров), 15:02 — 1:0. Бартли — 6 (Йип, Ярвинен), 21:26 — 1:1. Логинов — 8 (бол., Принс), 48:07 — 2:1. Парлетт — 3 (Савинайнен, Ярвинен), 49:45 — 2:2. Принс — 5 (Брюле, Пиганович), 50:45 — 3:2Вратари: Красиков — Лазушин (59:25)Штраф: 4 — 10Броски: 35 (8+19+8) — 26 (7+10+9)