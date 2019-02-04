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    Дубль Кулемина принес «Магнитке» победу над «Автомобилистом»

    КХЛ Автомобилист Металлург Мг Салават Юлаев Барыс
    Магнитогорский «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Автомобилистом» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

    Николай Кулемин
    Николай Кулемин
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    Дубль в составе победителей оформил Николай Кулемин, еще один точный бросок нанес Ииро Пакаринен.

    У хозяев отличились Вячеслав Литовченко и Дэн Секстон.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Пакаринен — 18 (Дорофеев), 7:23 — 0:1. Литовченко — 4 (Вишневский), 18:22 — 1:1. Кулемин — 15 (Эллисон), 20:54 — 1:2. Кулемин — 16 (бол., Мозякин, Эллисон), 43:08 — 1:3. Секстон — 22 (Доус, Паре), 43:38 — 2:3Вратари: Коварж (58:58) — ЗагидулинШтраф: 27 — 6Броски: 31 (8+4+19) — 30 (12+14+4)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает первое место (87 очков), а «Металлург» — третье (76 очков).

    В параллельной встрече «Салават Юлаев» у себя дома уступил «Барысу» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

    У гостей дважды отличился Андре Петерссон, забросивший одну из шайб в овертайме. Еще один гол в активе Никиты Михайлиса.

    Хозяева ответили точными бросками Артема Сергеева и Линуса Умарка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Барыс» (Астана) — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Сергеев — 6 (Гареев, Кугрышев), 7:13 — 1:0. Михайлис — 16, 8:00 — 1:1. Петерссон — 21 (Михайлис), 32:37 — 1:2. Умарк — 10 (Хартикайнен, Кемппайнен), 33:06 — 2:2. Петерссон — 22 (Кормье, Дитц), 60:28 — 2:3Вратари: Метсола — КарлссонШтраф: 6 — 8Броски: 37 (6+14+17+0) — 38 (16+12+9+1)

    «Салават Юлаев» — шестой в Восточной конференции (69 очков), «Барыс» — второй (79 очков). 0

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