«Амур» отправил семь шайб в ворота «Адмирала»

Хоккеисты «Амура»
ХК «Амур»
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).
По разу отличились Валентин Пьянов, Никита Попугаев, Денис Голубев, Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Кузнецов и Никита Камалов.
Вратарь гостей Марек Лангхамер оформил шат-аут.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
Голы: Пьянов — 6 (Зогорна), 2:11 — 0:1. Атюшов — 2 (Берестенников, Кузнецов), 3:33 — 0:2. Голубев — 2 (Лазарев), 7:39 — 0:3. Коларж — 3, 27:20 — 0:4. Зогорна — 13 (мен., Кондратьев), 30:57 — 0:5. Кузнецов — 5 (Лазарев, Камалов), 47:18 — 0:6. Камалов — 1 (бол., Руденков, Пьянов), 58:21 — 0:7Вратари: Серебряков (Красоткин, 7:39) — ЛангхамерШтраф: 36 — 25Броски: 27 (10+9+8) — 46 (13+15+18)
В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 12-е место (35 очков), а «Амур» — 13-е (35 очков). 0