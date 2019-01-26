«Барыс» на выезде переиграл ЦСКА

Астанинскийодержал гостевую победу над московским(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей встречи дубль оформил Брэндон Боченски (1-я, 58-я минут), еще по разу отличились Даррен Диц (19-я минута), Андре Петерссон (20) и Алексей Маклюков (22).

За хозяев льда шайбы забросили Кирилл Капризов (33) и Антон Слепышев (54).

«Барыс» с 74 очками поднялся на третье место в Восточной конференции, а ЦСКА расположился на второй строчке на Западе — 86 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Скабелки 29 января на выезде сыграют с «Сибирью», а армейцы днем ранее примут минское «Динамо».