«Барыс» на выезде переиграл ЦСКА

«Барыс» — ЦСКА
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В составе победителей встречи дубль оформил Брэндон Боченски (1-я, 58-я минут), еще по разу отличились Даррен Диц (19-я минута), Андре Петерссон (20) и Алексей Маклюков (22).
За хозяев льда шайбы забросили Кирилл Капризов (33) и Антон Слепышев (54).
«Барыс» с 74 очками поднялся на третье место в Восточной конференции, а ЦСКА расположился на второй строчке на Западе — 86 очков.
В следующем матче подопечные Андрея Скабелки 29 января на выезде сыграют с «Сибирью», а армейцы днем ранее примут минское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Астана) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы: Боченски — 12 (Фраттин, Сведберг), 0:19 — 0:1. Дитц — 14 (Фраттин), 19:52 — 0:2. Петерссон — 17 (Кормье, Старченко), 20:59 — 0:3. Маклюков — 3 (Сведберг, Шевченко), 22:21 — 0:4. Капризов — 21 (бол., Григоренко, Блажиевский), 33:54 — 1:4. Слепышев — 12 (Романов, Светлаков), 54:35 — 2:4. Боченски — 13 (п.в., Кормье, Фраттин), 58:56 — 2:5Вратари: Сорокин (57:34 — 58:56) — КарлссонБроски: 37 (10+12+15) — 16 (8+6+2)Штраф: 2 — 8