СКА по буллитам обыграл «Барыс»

СКА — «Барыс»
СКА
В первом периоде Антон Белов вывел СКА вперед, а во втором игровом отрезке Джесси Блэкер счет сравнял. В третьем периоде команды обменялись шайбами Брэндона Боченски и Владислава Гаврикова.
Победный буллит на счету Николая Прохоркина.
СКА идет вторым в Западной конференции, на 1 очко отставая от ЦСКА. «Барыс» занимает пятое место на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Астана) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Белов — 6 (Гусев, Прохоркин), 15:07 — 1:0. Блэкер — 3 (Михайлис, Сагадеев), 25:30 — 1:1. Боченски — 11 (Блэкер), 48:40 — 1:2. Гавриков — 5 (Гусев, Рундблад), 55:29 — 2:2Победный буллит: ПрохоркинВратари: Хелльберг — КарлссонШтраф: 6-6Броски: 28 (14+6+7+1) — 27 (8+13+6+0)