ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де Йонг и Маттейс де ЛигтБизнес-модель «Аякса»: потеря звезд приносит пользу
  • 22:25
    • Российские пары завоевали две медали на ЧЕ по фигурному катанию
  • 22:38
    • СКА по буллитам обыграл «Барыс»
  • 22:12
    • «Локомотив» уничтожил «Слован»
  • 21:47
    • «Монако» отстранил Анри от работы с командой
  • 20:44
    • Ван Бронкорст покинет «Фейеноорд»
    Все новости спорта

    СКА по буллитам обыграл «Барыс»

    Барыс СКА КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА по буллитам обыграл «Барыс» — 3:2.

    СКА — «Барыс»
    СКА — «Барыс»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В первом периоде Антон Белов вывел СКА вперед, а во втором игровом отрезке Джесси Блэкер счет сравнял. В третьем периоде команды обменялись шайбами Брэндона Боченски и Владислава Гаврикова.

    Победный буллит на счету Николая Прохоркина.

    СКА идет вторым в Западной конференции, на 1 очко отставая от ЦСКА. «Барыс» занимает пятое место на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Астана) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Белов — 6 (Гусев, Прохоркин), 15:07 — 1:0. Блэкер — 3 (Михайлис, Сагадеев), 25:30 — 1:1. Боченски — 11 (Блэкер), 48:40 — 1:2. Гавриков — 5 (Гусев, Рундблад), 55:29 — 2:2Победный буллит: ПрохоркинВратари: Хелльберг — КарлссонШтраф: 6-6Броски: 28 (14+6+7+1) — 27 (8+13+6+0)
    0
  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Cпортивный мир прощается с Адель
  • 15/01/2019 в 00:21
    •
  • Прогноз
  • «Амур» — «Салават Юлаев»
  • 2.06
  • Послезавтра в 10:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Тоттенхэм» путевку в финал Кубка лиги?
  • «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Сделает ли «Реал» комфортный задел в первом матче?
  • «Реал» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Создаст ли Пуй проблемы Джоковичу?
  • Новак Джокович — Люка Пуй. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Торонто» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Седьмое подряд поражение «Вашингтона», рекорд Овечкина и 47 сэйвов СаросаРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 января 09:350
  • 19:45
    • «Металлург» выиграл в уральском дерби
  • 19:25
    • Жамалетдинов продолжит карьеру в Польше
  • 18:13
    • Коляда — лучший в короткой программе на ЧЕ
    Софья Самодурова Прочие Самодурова бросила вызов Загитовой в борьбе за золото ЧЕРеакция спортивных СМИ на результаты короткой программы в женском катании на ЧЕ-2019 в Минске 00:110
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Фавориты пройдут дальше
  • 6.63
    •
  • 22:00
    • Азмун помог Ирану выйти в полуфинал Кубка Азии
  • 19:12
    • Сборная Японии вышла в полуфинал Кубка Азии
  • 18:00
    • «Салават Юлаев» вышел в плей-офф Кубка Гагарина
    Маурицио Сарри Футбол Проблемы Сарри в «Челси», реванш «Реала» и травмы в «Тоттенхэме»Обзор главных событий уик-энда в европейском футболе Вчера в 13:510
  • 17:49
    • Давидова выиграла спринт в Антхольце, Миронова — седьмая
  • 14:21
    • «Авангард» продлил серию поражений «Амура» до десяти матчей
  • 13:37
    • Надаль разгромил Циципаса в полуфинале Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие