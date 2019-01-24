СКА по буллитам обыграл «Барыс»

В матче регулярного чемпионата КХЛпо буллитам обыграл— 3:2.

В первом периоде Антон Белов вывел СКА вперед, а во втором игровом отрезке Джесси Блэкер счет сравнял. В третьем периоде команды обменялись шайбами Брэндона Боченски и Владислава Гаврикова.

Победный буллит на счету Николая Прохоркина.

СКА идет вторым в Западной конференции, на 1 очко отставая от ЦСКА. «Барыс» занимает пятое место на Востоке.