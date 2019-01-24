«Салават Юлаев» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Шанхае, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Счет был открыт на 11-й минуте, когда заброшенной шайбой отметился нападающий уфимцев Максим Майоров.

На старте второго периода китайский клуб восстановил равновесие благодаря голу Ондржея Витасека.

На 56-й минуте подопечные Николая Цулыгина вновь вышли вперед, точный бросок удался нападающему Линусу Умарку.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Голы: Майоров — 9 (Хохряков), 10:10 — 0:1. Витасек — 3 (Савинайнен, Латта), 22:13 — 1:1. Умарк — 9 (Рыбин, Хартикайнен), 55:13 — 1:2Вратари: Лазушин (58:28) — МетсолаШтраф: 6 — 8Броски: 38 (18+8+12) — 20 (10+6+4)

Благодаря этому успеху «Салават Юлаев», занимающий шестое место в Восточной конференции (66 очков), оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Куньлунь» расположился на девятой строчке (44 очка). 0