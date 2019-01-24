«Адмирал» одержал победу над «Сибирью»

Хоккеисты «Адмирала»
ХК «Адмирал»
Дубль в составе победителей оформил Владимир Бутузов, по шайбе забросили Войтех Полак и Кирилл Дьяков.
За гостей отличились Юкка Пельтоола и Николай Демидов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Голы: Пелтола — 7 (Принс, Брюле), 5:18 — 0:1. Бутузов — 8 (бол., Черников), 12:21 — 1:1. Полак — 7, 14:03 — 2:1. Дьяков — 3 (Мерескин, Воронин), 28:14 — 3:1. Бутузов — 9 (бол., Мищенко, Козловский), 38:15 — 4:1. Демидов — 7 (бол., Миловзоров), 54:44 — 4:2Вратари: Красоткин — Красиков (Тэйлор, 40:00)Штраф: 16 — 12Броски: 44 (17+14+13) — 34 (12+8+14)
В турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал» занимает 12-е место (35 очков), а «Сибирь» — десятое (44 очка). 0