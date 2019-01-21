«Спартак» разгромил «Торпедо»

«Спартак» — «Торпедо»
«Спартак»
В составе победителей отличились Робин Ганзл (33-я секунда), Артем Федоров (9-я минута), Александр Осипов (24), Евгений Кулик (49), Анатолий Никонцев (52) и Максим Трунев (59).
За гостей единственную шайбу забросил Эндрю Кэлоф (20).
«Спартак» с 59 очками занимает шестое место в Западной конференции. «Торпедо» находится на седьмой строчке на Востоке — 53 очка.
В следующем матче красно-белые 23 января примут «Северсталь», а нижегородцы в тот же день на выезде сыграют с «Витязем».
КХЛ.Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
Голы: Ганзл — 9 (Лещенко), 0:33 — 1:0. Федоров — 6 (бол., Никонцев), 9:27 — 2:0. Кейлоф — 17 (бол., Хольм, Саболич), 20:28 — 2:1. Осипов — 4 (Никонцев, Ганзл), 24:21 — 3:1. Кулик — 2 (Цыплаков), 49:03 — 4:1. Никонцев — 15 (п.в., Воронин, Гончаров), 51:50 — 5:1. Трунев — 2 (бол., Даугавиньш, Ганзл), 59:02 — 6:1Вратари: Гудачек — Галимов (Тихомиров, 0:33, 50:49 — 51:50)Броски: 29 (8+14+7) — 31 (8+14+9)Штраф: 8 — 20