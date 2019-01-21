«Спартак» разгромил «Торпедо»

Московскийразгромил нижегородское(6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Робин Ганзл (33-я секунда), Артем Федоров (9-я минута), Александр Осипов (24), Евгений Кулик (49), Анатолий Никонцев (52) и Максим Трунев (59).

За гостей единственную шайбу забросил Эндрю Кэлоф (20).

«Спартак» с 59 очками занимает шестое место в Западной конференции. «Торпедо» находится на седьмой строчке на Востоке — 53 очка.

В следующем матче красно-белые 23 января примут «Северсталь», а нижегородцы в тот же день на выезде сыграют с «Витязем».