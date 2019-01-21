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    «Спартак» разгромил «Торпедо»

    КХЛ Спартак Торпедо
    Московский «Спартак» разгромил нижегородское «Торпедо» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак» — «Торпедо»
    «Спартак» — «Торпедо»
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    В составе победителей отличились Робин Ганзл (33-я секунда), Артем Федоров (9-я минута), Александр Осипов (24), Евгений Кулик (49), Анатолий Никонцев (52) и Максим Трунев (59).

    За гостей единственную шайбу забросил Эндрю Кэлоф (20).

    «Спартак» с 59 очками занимает шестое место в Западной конференции. «Торпедо» находится на седьмой строчке на Востоке — 53 очка.

    В следующем матче красно-белые 23 января примут «Северсталь», а нижегородцы в тот же день на выезде сыграют с «Витязем».

    КХЛ.Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
    Голы: Ганзл — 9 (Лещенко), 0:33 — 1:0. Федоров — 6 (бол., Никонцев), 9:27 — 2:0. Кейлоф — 17 (бол., Хольм, Саболич), 20:28 — 2:1. Осипов — 4 (Никонцев, Ганзл), 24:21 — 3:1. Кулик — 2 (Цыплаков), 49:03 — 4:1. Никонцев — 15 (п.в., Воронин, Гончаров), 51:50 — 5:1. Трунев — 2 (бол., Даугавиньш, Ганзл), 59:02 — 6:1Вратари: Гудачек — Галимов (Тихомиров, 0:33, 50:49 — 51:50)Броски: 29 (8+14+7) — 31 (8+14+9)Штраф: 8 — 20
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