«Сибирь» в овертайме дожала «Спартак»

«Спартак» — «Сибирь»
«Спартак»
В составе победителей отличились Даниил Романцев, Никита Михайлов, Егор Миловзоров и Александр Шаров, забросивший шайбу в овертайме.
Голы за «Спартак» на свой счет записали Алексей Гришин, Артем Воронин и Каспарс Даугавиньш.
«Сибирь» набрала 42 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Спартака» 57 очков и шестая позиция в Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы: Романцев — 11 (Первушин, Демидов), 11:07 — 1:0. Гришин — 2, 37:14 — 1:1. Михайлов — 12 (Саюстов, Миловзоров), 38:23 — 2:1. Воронин — 3 (Цыплаков, Дыбленко), 39:52 — 2:2. Миловзоров — 10 (бол., Саюстов, Демидов), 54:44 — 3:2. Даугавиньш — 12 (бол., Григорьев, Ганзл), 57:07 — 3:3. Шаров — 10 (Михайлов), 64:33 — 4:3Вратари: Красиков — БеспаловБроски: 32 (5+10+13+4) — 34 (8+14+10+2)Штраф: 10 — 12