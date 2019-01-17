«Сибирь» в овертайме дожала «Спартак»

Новосибирскаяодержала домашнюю победу над московским(4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Даниил Романцев, Никита Михайлов, Егор Миловзоров и Александр Шаров, забросивший шайбу в овертайме.

Голы за «Спартак» на свой счет записали Алексей Гришин, Артем Воронин и Каспарс Даугавиньш.

«Сибирь» набрала 42 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Спартака» 57 очков и шестая позиция в Западной конференции.