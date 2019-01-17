ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марсело БьелсаОбъяснения Бьелсы. Главный тренер «Лидса» оказался в центре шпионского скандала
  • 18:53
    • «Барселону» могут дисквалифицировать из Кубка Испании
  • 17:48
    • Кузьмина — победительница спринта в Рупольдинге
  • 17:34
    • «Зенит» предложил 20 миллионов евро за защитника «Спортинга»
  • 16:47
    • Джокович — в третьем круге Australian Open
  • 14:38
    • Серена Уильямс обыграла Бушар на Australian Open
    Все новости спорта

    «Сибирь» в овертайме дожала «Спартак»

    КХЛ Сибирь Спартак
    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над московским «Спартаком» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак» — «Сибирь»
    «Спартак» — «Сибирь»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей отличились Даниил Романцев, Никита Михайлов, Егор Миловзоров и Александр Шаров, забросивший шайбу в овертайме.

    Голы за «Спартак» на свой счет записали Алексей Гришин, Артем Воронин и Каспарс Даугавиньш.

    «Сибирь» набрала 42 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Спартака» 57 очков и шестая позиция в Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Романцев — 11 (Первушин, Демидов), 11:07 — 1:0. Гришин — 2, 37:14 — 1:1. Михайлов — 12 (Саюстов, Миловзоров), 38:23 — 2:1. Воронин — 3 (Цыплаков, Дыбленко), 39:52 — 2:2. Миловзоров — 10 (бол., Саюстов, Демидов), 54:44 — 3:2. Даугавиньш — 12 (бол., Григорьев, Ганзл), 57:07 — 3:3. Шаров — 10 (Михайлов), 64:33 — 4:3Вратари: Красиков — БеспаловБроски: 32 (5+10+13+4) — 34 (8+14+10+2)Штраф: 10 — 12
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Cпортивный мир прощается с Адель
  • 15/01/2019 в 00:21
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Автомобилист»
  • 1.72
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Автомобилиста»?
  • ЦСКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • От СКА и «Динамо Москва» ждем результативный поединок
  • СКА — «Динамо Москва». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Реал Сосьедад» и «Бетис» продолжат осторожничать
  • «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол «Тоттенхэм» остался без Кейна. «Шпор» ждут проблемы?Сможет ли команда Почеттино безболезненно пережить травму лидера? Вчера в 18:550
  • 11:51
    • Донской проиграл Крайиновичу во втором круге Australian Open
  • 11:37
    • Рэмзи подписал контракт с «Ювентусом»
  • 11:23
    • «Фиорентина» отказалась отдавать в аренду «Зениту» защитника
    Курбан Бердыев Футбол Планы на зиму: «Рубин»Рассказываем, как Курбану Бердыеву дотянуть до межсезонья на фоне безденежья и потери игроков Вчера в 19:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Пробьется ли «Барса» в 1/4 финала Кубка Короля?
  • 5.00
    •
  • 18:30
    • «Урал» разгромил «Акритас» в товарищеском матче
  • 18:08
    • «Сибирь» в овертайме дожала «Спартак»
  • 17:17
    • «Лейпциг» продлил контракт с защитником
    Карен Хачанов Теннис Australian Open. Надаль, Федерер, Хачанов, Кербер, Павлюченкова и Шарапова пробились в третий кругОбзор третьего соревновательного дня на Открытом чемпионате Австралии 16 января Вчера в 16:460
  • 09:45
    • «Голден Стэйт» дома обыграл «Нью-Орлеан», «Портленд» победил «Кливленд»
  • 08:44
    • Вихлянцева проиграла Бачински во втором круге АО
  • 08:00
    • Гаспарян и Потапова не смогли преодолеть второй круг на Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие