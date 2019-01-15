«Северсталь» одержала пятую победу подряд

«Куньлунь» — «Северсталь»
«Куньлунь»
Гости выиграли со счетом 4:1.
В первом периоде счет открыл нападающий «Северстали» Евгений Лапенков. Во втором периоде гости забили усилиями Джеффри Кинрейда и Дмитрия Марковина, а у хозяев точным броском отметился Брэндон Ип. В концовке третьего периода Алексей Михнов поразил пустые ворота «Куньлуня» и поставил точку в матче.
«Северсталь» одержала пятую подряд победу. В 2019 году череповецкий клуб не знает поражений. Набрав 26 очков, «Северсталь» идет десятой на Западе.
«Куньлунь» (43 очка) располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Лапенков — 2 (Якимов, Кулда), 8:01 — 0:1. Кинрейд — 1 (Якимов), 24:01 — 0:2. Йип — 16 (бол., Сан-Пьер, Лаюнен), 39:33 — 1:2. Марковин — 4 (Мегалинский, Петунин), 39:45 — 1:3. Михнов — 6 (п.в.), 59:06 — 1:4Вратари: Кархунен (57:50 — 59:06) — ФурхШтраф: 2-6Броски: 39 (10+16+13) — 23 (7+11+5)