«Северсталь» одержала пятую победу подряд

Китайскийв рамках регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду проиграл череповецкой

Гости выиграли со счетом 4:1.

В первом периоде счет открыл нападающий «Северстали» Евгений Лапенков. Во втором периоде гости забили усилиями Джеффри Кинрейда и Дмитрия Марковина, а у хозяев точным броском отметился Брэндон Ип. В концовке третьего периода Алексей Михнов поразил пустые ворота «Куньлуня» и поставил точку в матче.

«Северсталь» одержала пятую подряд победу. В 2019 году череповецкий клуб не знает поражений. Набрав 26 очков, «Северсталь» идет десятой на Западе.

«Куньлунь» (43 очка) располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции.