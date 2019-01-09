НХЛ. Два очка Кучерова, две передачи Радулова, шат-аут Василевского

Фрибет для всех

«Айлендерс» — «Каролина» 3:4

«Каролина Харрикейнз» в выездном матче регулярного чемпионата победила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 2:2).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Саку Мяэналанен, Грег Маккегг, Джастин Уильямс и Джейккоб Славин.

У проигравших Брок Нельсон набрал 3 (2+1) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Каролина» — 3:4 (1:2, 0:0, 2:2) Голы: Нельсон — 14, 13:42 — 1:0. Мяеналанен — 1 (Раск, Фегеле), 15:10 — 1:1. Маккег — 2 (Ферланд, ван Римсдайк), 19:54 — 1:2. Тэйвз — 2 (Ли, Нельсон), 44:50 — 2:2. Уильямс — 10 (Маккег), 57:18 — 2:3. Славин — 5 (бол., Хэмилтон, Раск), 58:53 — 2:4. Нельсон — 15, 59:01 — 3:4Вратари: Грайсс (59:10 — 59:23, 59:29) — МакэлхинниШтраф: 4 — 6Броски: 31 (7+12+12) — 24 (5+10+9)

В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают девятое место (50 очков), а «Каролина» — десятое (45 очков).

«Айлендерс» — «Каролина» 3:4

«Баффало» — «Нью-Джерси» 5:1

«Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:1 (0:1, 5:0, 0:0).

По шайбе в составе победителей забросили Джефф Скиннер, Си Джей Смит, Кейси Миттельштадт, Джейк Маккейб и Лоуренс Пилут.

Голкипер «Сэйбрз» Картер Хаттон совершил 20 сейвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Нью-Джерси» — 5:1 (0:1, 5:0, 0:0) Голы: Коулман — 13 (Вуд, Зэйджак), 1:28 — 0:1. Скиннер — 29 (Томпсон), 21:39 — 1:1. Смит — 1 (Ларссон, Окпосо), 24:14 — 2:1. Миттельштадт — 6 (Богосян, Далин), 30:42 — 3:1. Маккейб — 3 (мен., Родригес, Соботка), 36:00 — 4:1. Пилут — 1 (Шири, Ристолайнен), 37:45 — 5:1Вратари: Хаттон — Кинкейд (58:34 — 58:35)Штраф: 20 — 14Броски: 33 (11+15+7) — 21 (5+9+7)

«Баффало» занимает шестое место в Восточной конференции (52 очка), а «Нью-Джерси» — 13-е (39 очков).

«Баффало» — «Нью-Джерси» 5:1

«Бостон» — «Миннесота» 4:0

«Бостон Брюинз» у себя дома победил «Миннесоту Уайлд» с разгромным счетом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).

Главными героями встречи стали форварды хозяев Брэд Маршан (1+2) и Патрис Бержерон (1+2), набравшие по 3 балла.

Шат-аут оформил голкипер «Брюинз» Туукка Раск, отразив 24 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Миннесота» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Голы: Хейнен — 5 (Мур, Краг), 5:23 — 1:0. Маршан — 16 (Бержерон, Мур), 11:29 — 2:0. Дебраск — 14 (бол., Бержерон, Маршан), 19:15 — 3:0. Бержерон — 14 (бол., Маршан, Краг), 26:24 — 4:0Вратари: Раск — СтэлокШтраф: 6 — 4Броски: 27 (15+5+7) — 24 (6+12+6)

«Бостон» — четвертый в Восточной конференции (54 очка), «Миннесота» — восьмая на Западе (45 очков).

«Бостон» — «Миннесота» 4:0

«Питтсбург» — «Флорида» 5:1

«Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче победил «Флориду Пантерз» со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

В составе победителей по два балла за результативность набрали Брайан Раст (2+0), Сидни Кросби (1+1) и Маркус Петтерссон (0+2). Евгений Малкин отметился ассистом.

Единственную шайбу в составе «Флориды» забросил Аарон Экблад с передачи Евгения Дадонова.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Флорида» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Голы: Пирсон — 6 (Петтерссон, Хернквист), 1:29 — 1:0. Раст — 10 (Гюнтцель, Кросби), 3:03 — 2:0. Раст — 11 (мен., Каллен, Дюмулин), 23:04 — 3:0. Шихан — 6 (мен.), 28:56 — 4:0. Барков — 17 (Экблад, Дадонов), 39:16 — 4:1. Кросби — 20 (Малкин, Петтерссон), 53:41 — 5:1Вратари: Мюррей — Луонго (Раймер, 28:56)Штраф: 20 — 20Броски: 31 (10+11+10) — 37 (16+14+7)

«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции (54 очка), а «Флорида» — 11-е (41 очко).

«Питтсбург» — «Флорида» 5:1

«Вашингтон» — «Филадельфия» 5:3

«Вашингтон Кэпиталз» у себя дома нанес поражение «Филадельфии Флайерз» со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кэпиталз» Якуб Врана, набравший 3 (2+1) очка. Дубль в составе победителей также оформил Ти Джей Оши.

У «летчиков» отличились Якуб Ворачек, Уэйн Симмондс и Клод Жиру.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Филадельфия» — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2) Голы: Уилсон — 13 (Врана), 4:21 — 1:0. Ворачек — 11 (Линдблум), 9:28 — 1:1. Оши — 12 (Эллер, Карлсон), 29:19 — 2:1. Врана — 13, 31:22 — 3:1. Врана — 14 (бол., Бойд, Карлсон), 35:55 — 4:1. Симмондс — 13 (Ворачек, Кутюрье), 56:33 — 4:2. Жиру — 14 (Кутюрье, Ворачек), 59:53 — 4:3. Оши — 13 (мен., п.в.), 59:57 — 5:3Вратари: Копли — Маккенна (55:41 — 56:33, 56:42 — 57:04, 57:11 — 57:56, 58:48 — 59:57)Штраф: 15 — 23Броски: 26 (4+13+9) — 40 (11+12+17)

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает третье место (56 очков), а «Филадельфия» — 15-е (36 очков).

«Вашингтон» — «Филадельфия» 5:3

«Детройт» — «Монреаль» 2:3

«Монреаль Канадиенс» на выезде одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1).

У победителей точные броски нанесли Брендан Галлахер, Йоэль Армиа и Джефф Питри.

Хозяева ответили дублем Андреаса Атанасиу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Монреаль» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Голы: Галлахер — 16 (Татар, Дано), 20:30 — 0:1. Армиа — 4 (Доми, Бенн), 21:36 — 0:2. Атанасиу — 16 (Гленденинг), 26:39 — 1:2. Питри — 9 (Татар), 40:19 — 1:3. Атанасиу — 17 (бол., Манта, Нюквист), 44:58 — 2:3Вратари: Ховард (58:38) — НиемиШтраф: 4 — 10Броски: 32 (9+12+11) — 25 (8+10+7)

В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» занимает восьмое место (51 очко), а «Детройт» — 14-е (39 очков).

«Детройт» — «Монреаль» 2:3

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 4:0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» у себя дома победил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «молний» Брейден Пойнт, набравший 3 (2+1) очка.

По два балла в составе «Тампы» набрали Никита Кучеров (1+1), Михаил Сергачев (0+2) и Тайлер Джонсон (0+2). Шат-аут оформил Андрей Василевский, совершив 31 сейв.

Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 15 бросков из 19 и был заменен в середине третьего периода.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа» — «Коламбус» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Голы: Жозеф — 11 (Сергачев), 15:55 — 1:0. Пойнт — 25 (Кучеров, Джонсон), 16:39 — 2:0. Кучеров — 21 (Джонсон, Пойнт), 46:05 — 3:0. Пойнт — 26 (Сергачев), 48:53 — 4:0Вратари: Василевский — Бобровский (Корписало, 48:53)Штраф: 2 — 2Броски: 22 (12+3+7) — 31 (7+17+7)

«Тампа» лидирует в Восточной конференции (68 очков), «Коламбус» идет седьмым (51 очко).

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» 4:0

«Виннипег» — «Колорадо» 7:4

«Виннипег Джетс» дома уверенно обыграл «Колорадо Эвеланш» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1).

По голу у победителей на свой счет записали Мэтью Перро, Кайл Коннор, Блейк Уилер, Брайан Литтл, Эндрю Копп, Марк Шайфли и Джейкоб Труба. Россиянин Дмитрий Куликов сделал результативную передачу.

У «Эвеланш» дубль оформил Габриэль Ландеског, по шайбе забросили Карл Седерберг и Райан Грейвз.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Колорадо» — 7:4 (2:1, 2:2, 3:1) Голы: Перро — 9 (Танев, Куликов), 3:05 — 1:0. Коннор — 15 (бол., Уилер, Трауба), 13:57 — 2:0. Ландескуг — 26 (бол., Бэрри, Маккиннон), 16:04 — 2:1. Уилер — 7 (мен., Шайфли, Трауба), 23:22 — 3:1. Литтл — 8 (бол., Майерс, Моррисси), 26:32 — 4:1. Седерберг — 12 (Колверт, Джонсон), 36:10 — 4:2. Грэйвс — 2 (Рантанен, Седерберг), 37:43 — 4:3. Копп — 3 (Лемье, Майерс), 43:59 — 5:3. Шайфли — 23 (Уилер), 51:12 — 6:3. Ландескуг — 27 (Маккиннон, Бэрри), 56:24 — 6:4. Трауба — 4 (бол., п.в., Уилер, Шайфли), 58:54 — 7:4Вратари: Хеллебайк — Грубауэр (55:52 — 56:24, 56:43 — 57:22, 57:52 — 58:54)Штраф: 10 — 8Броски: 21 (7+7+7) — 41 (14+15+12)

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» занимает четвертое место (56 очков), а «Колорадо» — седьмое (48 очков).

«Виннипег» — «Колорадо» 7:4

«Сент-Луис» — «Даллас» 1:3

«Даллас Старз» в домашнем матче обыграл «Сент-Луис Блюз» со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Старз» Тайлер Сегин, набравший 3 (2+1) очка. В активе Александра Радулова две результативные передачи.

Точным броском в составе «Блюз» отметился Дэвид Перрон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Даллас» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Голы: Сегин — 16 (Клингберг, Радулов), 11:27 — 0:1. Клингберг — 6 (бол., Радулов, Сегин), 21:43 — 0:2. Сегин — 17 (Хейсканен, Полак), 26:12 — 0:3. Перрон — 15 (Пьетранджело, Гуннарссон), 26:35 — 1:3Вратари: Аллен (57:04) — БишопШтраф: 4 — 4Броски: 27 (4+11+12) — 18 (6+10+2)

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции (50 очков), а «Сент-Луис» — 14-е (38 очков).

«Сент-Луис» — «Даллас» 1:3

«Вегас» — «Рейнджерс» 4:2

«Вегас Голден Найтс» нанес поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Коди Икин, Брэндон Пирри, Джонатан Маршессо и Райан Карпентер. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери отразил 27 бросков из 29.

Вратарь гостей Александр Георгиев совершил 27 сейвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) Голы: Икин — 13 (Так, Меррилл), 16:02 — 1:0. Пирри — 7 (бол., Пачоретти, Шмидт), 27:06 — 2:0. Маршессо — 14, 38:53 — 3:0. Зибанежад — 12 (Цуккарелло, Крайдер), 51:43 — 3:1. Карпентер — 3 (п.в., Белльмар, Штястны), 58:40 — 4:1. Фаст — 6 (Веси, Нивс), 59:37 — 4:2Вратари: Флери — Георгиев (57:28 — 58:40)Штраф: 9 — 21Броски: 31 (13+11+7) — 29 (5+10+14)

«Вегас» занимает второе место в Западной конференции (58 очков). «Рейнджерс» идут на 12-й строчке (41 очко).

«Вегас» — «Рейнджерс» 4:2

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 7:2

«Сан-Хосе Шаркс» дома разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 7:2 (3:1, 2:1, 2:0).

В составе победителей дублем отметился Эвандер Кейн и Йоонас Донской, по разу отличились Маркус Серенсен, Брент Бернс и Джо Торнтон. Защитник «акул» Эрик Карлссон отметился тремя результативными передачами.

В составе «Ойлерз» голы на счету Алекса Чиассона и Милана Лучича.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 7:2 (3:1, 2:1, 2:0) Голы: Кейн — 15 (Хертл, Э. Карлссон), 6:37 — 1:0. Серенсен — 8 (буллит), 12:57 — 2:0. Чейссон — 17 (бол., Макдэвид, Нерс), 14:35 — 2:1. Донской — 12 (Хед, Гудроу), 15:24 — 3:1. Кейн — 16 (Бернс, Майер), 26:32 — 4:1. Лучич — 2 (Ньюджент-Хопкинс, Пульюярви), 30:18 — 4:2. Бернс — 8 (бол., Э. Карлссон, Майер), 35:37 — 5:2. Торнтон — 8 (Диллон, Радил), 41:04 — 6:2. Донской — 13 (Кейн, Э. Карлссон), 50:44 — 7:2Вратари: Делл — Тэлбот (Коскинен, 27:54)Штраф: 6 — 6Броски: 36 (12+11+13) — 22 (7+10+5)

В турнирной таблице Западной конференции «Сан-Хосе» занимает третье место (57 очков), а «Эдмонтон» — 11-е (43 очка). 0