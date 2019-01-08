КХЛ. СКА уничтожил «Автомобилист», ЦСКА сыграет в Ярославле

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«Автомобилист» — СКА 0:6

«Автомобилист» на своем льду был разгромлен в матче регулярного чемпионата КХЛ питерским СКА со счетом 0:6 (0:2, 0:1, 0:3).

Забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов, Артем Земченок.

Седьмой сухой матч в этом сезоне оформил голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.

После этой победы коллектив из Санкт-Петербурга набрал 74 очка. Команда Ильи Воробьева занимает второе место на Западе.

«Автомобилист» с 75 очками располагается на первом месте Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) Голы: Плотников — 12 (Хафизуллин, В. Тихонов), 3:49 — 0:1. Кузьменко — 9 (Барабанов), 14:38 — 0:2. Гусев — 13 (Рундблад, В. Тихонов), 23:51 — 0:3. Якупов — 14 (Земченок, Гусев), 40:52 — 0:4. Кетов — 1 (Гавриков, Кузьменко), 41:39 — 0:5. Земченок — 2 (Якупов, Прохоркин), 50:20 — 0:6Вратари: Коварж (Макаров, 40:52) — ШестеркинШтраф: 4-8Броски: 23 (7+6+10) — 32 (14+7+11)

«Салават Юлаев» — «Куньлунь» 7:4

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее китайского «Куньлуня» — 7:4 (1:2, 4:1, 2:1).

В составе победителей отличились Линус Умарк, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, а Петр Хохряков и Теему Хартикайнен забросили по две шайбы. У гостей голы на счету Кристофера Сето, Олли Палолы и Сэма Лофквиста.

«Салават Юлаев» набрал 56 очков и закрепился на шестом месте в Восточной конференции. «Куньлунь» с 41 баллом располагается на девятой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:4 (1:2, 4:1, 2:1) Голы: Умарк — 6 (бол., Хартикайнен), 0:54 — 1:0. Сето — 1 (Локхарт, Лофквист), 2:06 — 1:1. Лофквист — 2, 9:07 — 1:2. Ткачев — 3 (Коледов, Кугрышев), 21:29 — 2:2. Лофквист — 3 (Сквайрз, Сан-Пьер), 25:59 — 2:3. Хохряков — 7 (Бурдасов, Рыбин), 33:31 — 3:3. Хартикайнен — 15 (Сергеев, Умарк), 35:14 — 4:3. Бурдасов — 16 (бол., Хохряков, Ткачев), 36:45 — 5:3. Хартикайнен — 16 (Умарк), 41:43 — 6:3. Палола — 14 (Сквайрз, Лофквист), 51:39 — 6:4. Хохряков — 8 (бол., Ткачев, Бурдасов), 56:54 — 7:4Вратари: Метсола — КархуненШтраф: 4-10Броски: 37 (13+17+7) — 30 (16+8+6)

«Барыс» — «Амур»

«Локомотив» — ЦСКА

«Северсталь» — «Динамо» Рига

«Динамо» Минск — «Слован»

«Йокерит» — «Динамо»