КХЛ. СКА уничтожил «Автомобилист», ЦСКА сыграет в Ярославле

«Автомобилист» — СКА 0:6
«Автомобилист» на своем льду был разгромлен в матче регулярного чемпионата КХЛ питерским СКА со счетом 0:6 (0:2, 0:1, 0:3).
Забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, Андрей Кузьменко, Никита Гусев, Наиль Якупов, Евгений Кетов, Артем Земченок.
Седьмой сухой матч в этом сезоне оформил голкипер «армейского» клуба Игорь Шестёркин.
После этой победы коллектив из Санкт-Петербурга набрал 74 очка. Команда Ильи Воробьева занимает второе место на Западе.
«Автомобилист» с 75 очками располагается на первом месте Восточной конференции.
«Салават Юлаев» — «Куньлунь» 7:4
Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке оказался сильнее китайского «Куньлуня» — 7:4 (1:2, 4:1, 2:1).
В составе победителей отличились Линус Умарк, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, а Петр Хохряков и Теему Хартикайнен забросили по две шайбы. У гостей голы на счету Кристофера Сето, Олли Палолы и Сэма Лофквиста.
«Салават Юлаев» набрал 56 очков и закрепился на шестом месте в Восточной конференции. «Куньлунь» с 41 баллом располагается на девятой строчке.
«Барыс» — «Амур»
«Локомотив» — ЦСКА
«Северсталь» — «Динамо» Рига
«Динамо» Минск — «Слован»