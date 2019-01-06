НХЛ. 27 сэйвов Бобровского, голевые передачи Ковальчука и Тарасенко

«Торонто» — «Ванкувер» 5:0

«Торонто» на своем льду разгромил «Ванкувер» со счетом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).

Российский защитник «Торонто» Игорь Ожиганов набрал 2 (1+1) очка. Никита Зайцев и Николай Голдобин результативными действиями не отметились.

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» занимает вторую позицию, имея в своем активе 56 баллов. «Ванкувер» (44 очка) — девятый в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Ванкувер» — 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) Голы: Таварес — 27 (Райлли, Браун), 8:54 — 1:0. Т. Мур — 1 (Ожиганов), 14:30 — 2:0. Мэттьюс — 20 (Юнссон), 44:45 — 3:0. Юнссон — 9 (Мэттьюс), 51:55 — 4:0. Ожиганов — 2 (Мэттьюс, Дермотт), 54:49 — 5:0Вратари: Хатчинсон — МаркстремШтраф: 6-0Броски: 34 (12+12+10) — 28 (11+8+9)

«Торонто» — «Ванкувер» 5:0

«Бостон» — «Баффало» 2:1

«Бостон» на домашней площадке обыграл «Баффало» со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Победную шайбу забросил 34-летний Дэвид Бэкес.

«Брюинз» одержал четвертую победу кряду и с 52 очками идет пятым на Востоке. «Баффало» (50) — восьмой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Баффало» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Вагнер — 5 (Аккьяри), 10:10 — 1:0. Бэкес — 4 (Раск), 22:00 — 2:0. Ристолайнен — 5, 57:22 — 2:1Вратари: Раск — Улльмарк (58:18 — 58:21, 58:43 — 59:52)Штраф: 2-4Броски: 41 (13+15+13) — 32 (10+10+12)

«Бостон» — «Баффало» 2:1

«Флорида» — «Коламбус» 3:4 ОТ

«Коламбус» в овертайме обыграл «Флориду» — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1).

Автором победной шайбы стал Сет Джонс. Ассистентами выступили Пьер-Люк Дюбуа и Артемий Панарин.

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

«Флорида» с 41 очком — 11 на Востоке, «Коламбус» (51 балл) — шестой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Дюклер — 9 (Веннберг), 1:37 — 0:1. Юбердо — 11 (Барков, Яндл), 13:19 — 1:1. Хоффман — 20, 18:09 — 2:1. Андерсон — 15 (Дженнер, Мюррей), 37:04 — 2:2. Дубински — 4, 46:58 — 2:3. Экблад — 8 (Маккэн, Яндл), 57:47 — 3:3. Джонс — 7 (Дюбуа, Панарин), 60:18 — 3:4Вратари: Раймер — БобровскийШтраф: 6-4Броски: 30 (10+7+13+0) — 35 (14+11+9+1)

«Флорида» — «Коламбус» 3:4 ОТ

«Монреаль» — «Нэшвилл» 1:4

«Монреаль» на домашней площадке уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:4 (0:2, 1:1, 0:1).

Дублем в составе победителей отметился Крэйг Смит.

«Монреаль» занимает девятое место в Восточной конференции, имея на своем счету 49 баллов. «Нэшвилл» с 53 очками расположился на третьей позиции в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) Голы: Смит — 13 (Суббан, Экхольм), 10:44 — 0:1. Экхольм — 4 (Гримальди, Ярнкрок), 19:24 — 0:2. Уэбер — 6 (Котканиеми), 32:47 — 1:2. Смит — 14 (Суббан, Фиала), 33:05 — 1:3. Арвидссон — 12 (п.в.), 59:15 — 1:4Вратари: Прайс (57:00 — 59:15) — СаросШтраф: 4-2Броски: 28 (11+9+8) — 32 (16+11+5)

«Монреаль» — «Нэшвилл» 1:4

«Сент-Луис» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4

«Сент-Луис» на своем льду уступил «Айлендерс» — 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Иван Барбашев провел на площадке 12:26 и нанес один бросок по воротам.

«Сент-Луис» (36 очков) — 14-й на Западе, «Нью-Йорк Айлендерс» с 50 баллами — седьмой на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Айлендерс» — 3:4 (2:0, 0:1, 1:3) Голы: Шенн — 8 (Шворц, Боумистер), 4:11 — 1:0. Сэнфорд — 5 (Данн, Бозак), 16:37 — 2:0. Мартин — 5 (Сизикас, Клаттербак), 22:25 — 2:1. Эберле — 8 (Ли, Пелеч), 48:27 — 2:2. Бойчак — 3 (Сизикас), 48:38 — 2:3. Ли — 15 (Тэйвз, Мэйфилд), 55:04 — 2:4. О`Райлли — 16 (Перрон, Тарасенко), 58:27 — 3:4Вратари: Аллен (56:03 — 58:27, 58:40 — 58:44, 59:11) — ЛенерШтраф: 4-10Броски: 32 (10+8+14) — 14 (6+2+6)

«Сент-Луис» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 4:0

«Лос-Анджелес» уверенно обыграл «Эдмонтон» — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук отметился в матче голевой передачей, проведя на льду более 17 минут.

«Лос-Анджелес» замыкает Западную конференцию с 35 баллами, «Эдмонтон» (41 очко) — 11-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Голы: Клиффорд — 6 (Даути, Форборт), 3:15 — 1:0. Тоффоли — 7 (Даути), 9:35 — 2:0. Картер — 8 (Лейпсик, Маззин), 13:57 — 3:0. Копитар — 10 (Браун, Ковальчук), 50:15 — 4:0Вратари: Куик — Коскинен (Тэлбот, 13:57)Штраф: 10-20Броски: 23 (9+9+5) — 16 (3+7+6)

«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй» 5:2