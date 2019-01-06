«Миннесота» на выезде обыграла «Оттаву»

В матче регулярного чемпионата НХЛобыграла на выездесо счётом 4:3.

В составе «Уайлд» дублем отметился Джаред Сперджен (21-я и 27-я минуты), еще по шайбе забросили Джордан Гринвэй (35) и Зак Паризе (47).

В составе «Сенаторз» отличились Мэтт Дюшейн (20), Райан Дзингел (29) и Марк Стоун (51).

«Миннесота», набрав 43 очка, занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава», имея в активе 35 баллов, располагается на 16-м месте на «Востоке».