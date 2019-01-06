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    «Миннесота» на выезде обыграла «Оттаву»

    НХЛ Миннесота Уайлд Оттава Сенаторз
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграла на выезде «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:3.

    «Миннесота»
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    В составе «Уайлд» дублем отметился Джаред Сперджен (21-я и 27-я минуты), еще по шайбе забросили Джордан Гринвэй (35) и Зак Паризе (47).

    В составе «Сенаторз» отличились Мэтт Дюшейн (20), Райан Дзингел (29) и Марк Стоун (51).

    «Миннесота», набрав 43 очка, занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава», имея в активе 35 баллов, располагается на 16-м месте на «Востоке».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Миннесота» — 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
    Голы: Дюшен — 17 (Смит), 19:06 — 1:0. Сперджен — 6 (Канин, Паризе), 20:41 — 1:1. Дзингел — 16 (Райан, Демело), 28:08 — 2:1. Гринуэй — 7 (Гранлунд, Стаал), 34:10 — 2:2. Сперджен — 7 (Койл, Паризе), 36:31 — 2:3. Паризе — 19 (Канин, Койл), 46:07 — 2:4. Стоун — 20 (Сиси, Воланин), 50:10 — 3:4Вратари: Нильссон (58:59) — ДубникБроски: 27 (15+4+8) — 26 (8+13+5)Штраф: 6 — 4
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