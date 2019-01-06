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    Сборная Финляндии выиграла золотые медали МЧМ-2019

    Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная США
    Сборная Финляндии нанесли поражение команде США в финальном матче молодежного чемпионата мира — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

    Сборная Финляндии выиграла золотые медали МЧМ-2019
    Сборная Финляндии выиграла золотые медали МЧМ-2019
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    Счет в матче открыли скандинавы после точного броска Джесси Юленена. В третьем периоде гол Отто Латвалы увеличил преимущество финнов. Американцы смогли сравнять счет всего за две минуты.

    Победная шайба была заброшена за полторы минуты до финальной сирены, автором которой стал Каапо Какко.

    Отметим, что финны в третий раз за последние семь розыгрышей турнира выиграли золотые медали.

    Молодежный чемпионат мира. Финал
    США — Финляндия — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)
    Голы: Юленен — 3 (бол., Лааксонен, Пуустинен), 31:31 — 0:1. Латвала — 2 (Хепониеми, Купари), 46:00 — 0:2. Хмелевски — 4 (Д. Хьюз, Кэйтс), 47:01 — 1:2. Норрис — 3 (Хмелевски, Кэйтс), 48:47 — 2:2. Какко — 2 (Лунделл, Йокихарью), 58:34 — 2:3Вратари: Примо (58:55) — ЛуукконенШтраф: 6-10Броски: 28 (9+8+11) — 31 (13+9+9)
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