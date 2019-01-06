Сборная Финляндии выиграла золотые медали МЧМ-2019

Сборнаянанесли поражение командев финальном матче молодежного чемпионата мира — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2).

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Счет в матче открыли скандинавы после точного броска Джесси Юленена. В третьем периоде гол Отто Латвалы увеличил преимущество финнов. Американцы смогли сравнять счет всего за две минуты.

Победная шайба была заброшена за полторы минуты до финальной сирены, автором которой стал Каапо Какко.

Отметим, что финны в третий раз за последние семь розыгрышей турнира выиграли золотые медали.