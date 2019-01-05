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    «Барыс» на выезде обыграл «Сочи»

    КХЛ Барыс Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» потерпел домашнее поражение от астанинского «Барыса» — 0:3.

    «Барыс»
    «Барыс»
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    В составе победителей шайбы забросили Даррен Диц (15-я минута), Мэттью Фрэттин (27) и Кертис Валк (44).

    «Барыс» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, имея в активе 63 очка после 44 матчей. «Сочи» с 47 баллами после 46 игр идет на седьмой позиции на Западе.

    7 января «Сочи» примет дома «Сибирь», а «Барыс» днем позже сыграет с «Амуром» на своем льду.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Барыс» (Астана) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Дитц — 12 (бол., Валк, Боченски), 14:09 — 0:1. Фраттин — 15 (Боченски, Дитц), 26:40 — 0:2. Валк — 9 (Михайлис), 43:13 — 0:3Вратари: Шикин — КарлссонБроски: 32 (10+11+11) — 24 (13+6+5)Штраф: 2 — 8
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