ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарИтоги-2018. Топ игроков-разочарований
  • 19:09
    • «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место в АПЛ
  • 18:43
    • Агент Габбьядини: ЦСКА к нам не обращался
  • 18:29
    • Лагно стала чемпионкой мира по блицу
  • 18:17
    • Устюгов и Непряева выиграли индивидуальные гонки на «Тур де Ски»
  • 17:51
    • «Ак Барс» одолел «Нефтехимик»
    Все новости спорта

    «Локомотив» не смог продлить победную серию

    КХЛ Локомотив Динамо Минск Сочи Спартак
    «Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от минского «Динамо» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

    Хоккеисты минского «Динамо»
    Хоккеисты минского «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Гости вышли вперед на 16-й минуте благодаря голу Алексея Терещенко. В начале второго периода точным броском отметился Алексей Когалев.

    Подопечные Андрея Сидоренко укрепили преимущество на первой минуте третьего периода стараниями Андрея Костицына.

    Голкипер гостей Юнас Энрот оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Терещенко — 3 (Лисовец, Хенкель), 15:02 — 0:1. Когалев — 3 (Лисовец, Буйницкий), 21:28 — 0:2. А. Костицын — 12 (Буйницкий), 40:40 — 0:3Вратари: Коновалов — ЭнротШтраф: 2 — 6Броски: 31 (9+8+14) — 30 (13+7+10)

    «Локомотив» прервал серию из четырех побед и занимает четвертое место в Западной конференции (57 очков). Минское «Динамо» идет десятым (28 очков).

    В еще одном матче ХК «Сочи» у себя дома уступил «Спартаку» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Спартак» (Москва) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Архипов — 5 (мен., Хлопотов), 16:10 — 1:0. Федоров — 5 (Максвелл, Кутейкин), 29:14 — 1:1Победный буллит: ДаугавиньшВратари: Шикин — ГудачекШтраф: 6 — 16Броски: 23 (6+6+11+0) — 42 (6+20+12+4)

    В турнирной таблице Западной конференции ХК «Сочи» занимает седьмое место (47 очков), а «Спартак» — пятое (50 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Российская молодежь начала ЧМ с победы
  • 28/12/2018 в 10:46
    •
  • Прогноз
  • Швейцария U20 — Россия U20
  • 1.84
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» закроет 2018 год победой над «Борнмутом»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Швейцария даст бой, но уступит России на МЧМ
  • Швейцария U20 — Россия U20. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Кризисный «Нэшвилл» не сможет сдержать «Вашингтон» Кузнецова и Овечкина
  • «Вашингтон» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Тоттенхэм» неожиданно уступил дома «Вулвз» Футбол Драматичный крах «Тоттенхэма»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 05:330
  • 18:56
    • Карлсен выиграл ЧМ по блицу
  • 17:35
    • «Куньлунь» выиграл в гостях у «Трактора»
  • 17:24
    • «Барселона» сделала заявление по трансферу игрока ПСЖ
    Сборная Франции Футбол Итоги-2018. Лучшие командыВспоминаем команды, поразившие нас в уходящем году Вчера в 23:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Два Манчестера и сложный выезд «Челси»
  • 4.26
    •
  • 19:34
    • «Локомотив» не смог продлить победную серию
  • 19:21
    • «Бернли» выиграл у «Вест Хэма»
  • 16:54
    • СМИ: ЦСКА претендует на форварда «Саутгемптона»
    «Ак Барс» — «Нефтехимик» Хоккей КХЛ. Победа «Ак Барса», ЦСКА примет «Торпедо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 30 декабря 18:040
  • 13:57
    • Сульшер: Если меня решат оставить в «МЮ», то мы сможем договориться
  • 12:12
    • «Реал» и «Барселона» ведут борьбу за защитника «Тулузы»
  • 08:57
    • «Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Вашинтон» разобрался с «Шарлотт»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие