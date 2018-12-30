«Локомотив» не смог продлить победную серию

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от— 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Гости вышли вперед на 16-й минуте благодаря голу Алексея Терещенко. В начале второго периода точным броском отметился Алексей Когалев.

Подопечные Андрея Сидоренко укрепили преимущество на первой минуте третьего периода стараниями Андрея Костицына.

Голкипер гостей Юнас Энрот оформил первый шат-аут в нынешнем сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Терещенко — 3 (Лисовец, Хенкель), 15:02 — 0:1. Когалев — 3 (Лисовец, Буйницкий), 21:28 — 0:2. А. Костицын — 12 (Буйницкий), 40:40 — 0:3Вратари: Коновалов — ЭнротШтраф: 2 — 6Броски: 31 (9+8+14) — 30 (13+7+10)

«Локомотив» прервал серию из четырех побед и занимает четвертое место в Западной конференции (57 очков). Минское «Динамо» идет десятым (28 очков).

В еще одном матче ХК «Сочи» у себя дома уступил «Спартаку» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» — «Спартак» (Москва) — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Архипов — 5 (мен., Хлопотов), 16:10 — 1:0. Федоров — 5 (Максвелл, Кутейкин), 29:14 — 1:1Победный буллит: ДаугавиньшВратари: Шикин — ГудачекШтраф: 6 — 16Броски: 23 (6+6+11+0) — 42 (6+20+12+4)

В турнирной таблице Западной конференции ХК «Сочи» занимает седьмое место (47 очков), а «Спартак» — пятое (50 очков). 0