КХЛ. Победа «Ак Барса», ЦСКА примет «Торпедо»

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    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 30 декабря

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    «Трактор» — «Куньлунь» — 0:2

    «Куньлунь Ред Стар» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Гости одержали победу со счетом 2:0.

    «Куньлунь» выиграл благодаря голам Вилле Лаюнена и Патрика Лунда, который отправил шайбу в пустые ворота.

    «Трактор» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, но сохраняет восьмое место на Востоке. «Куньлунь» идет девятым, отставая на два очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Лаюнен — 9 (Йип, Ярвинен), 37:55 — 0:1. Лунд — 5 (п.в., Лаюнен), 58:26 — 0:2Вратари: Демченко (58:01 — 58:26) — ЛазушинШтраф: 4-6Броски: 23 (8+7+8) — 22 (12+4+6)

    «Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:0

    Действующий чемпион КХЛ «Ак Барс» одержал домашнюю победу в матче против «Нефтехимика».

    Хозяева выиграли со счетом 1:0.

    Единственный гол в матче в третьем периоде забил нападающий Алексей Потапов.

    «Ак Барс» набрал 66 очков и занимает третье место в Восточной конференции. «Нефтехимик», у которого в активе 35 баллов, располагается на одиннадцатой строчке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Потапов — 8 (Попов, Яруллин), 45:39 — 1:0Вратари: Подъяпольский — Ежов (58:43)Штраф: 6-8Броски: 27 (7+9+11) — 30 (8+11+11)

    ХК «Сочи» — «Спартак»

    «Локомотив» — «Динамо» Мн

    «Авангард» — «Барыс»

    ЦСКА — «Торпедо»

    «Динамо» Р — «Динамо» М

    «Слован» — Йокерит«

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