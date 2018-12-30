КХЛ. Победа «Ак Барса», ЦСКА примет «Торпедо»

«Трактор» — «Куньлунь» — 0:2

«Куньлунь Ред Стар» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Гости одержали победу со счетом 2:0.

«Куньлунь» выиграл благодаря голам Вилле Лаюнена и Патрика Лунда, который отправил шайбу в пустые ворота.

«Трактор» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, но сохраняет восьмое место на Востоке. «Куньлунь» идет девятым, отставая на два очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Лаюнен — 9 (Йип, Ярвинен), 37:55 — 0:1. Лунд — 5 (п.в., Лаюнен), 58:26 — 0:2Вратари: Демченко (58:01 — 58:26) — ЛазушинШтраф: 4-6Броски: 23 (8+7+8) — 22 (12+4+6)

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:0

Действующий чемпион КХЛ «Ак Барс» одержал домашнюю победу в матче против «Нефтехимика».

Хозяева выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол в матче в третьем периоде забил нападающий Алексей Потапов.

«Ак Барс» набрал 66 очков и занимает третье место в Восточной конференции. «Нефтехимик», у которого в активе 35 баллов, располагается на одиннадцатой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Потапов — 8 (Попов, Яруллин), 45:39 — 1:0Вратари: Подъяпольский — Ежов (58:43)Штраф: 6-8Броски: 27 (7+9+11) — 30 (8+11+11)

ХК «Сочи» — «Спартак»

«Локомотив» — «Динамо» Мн

«Авангард» — «Барыс»

ЦСКА — «Торпедо»

«Динамо» Р — «Динамо» М

«Слован» — Йокерит«