КХЛ. Победа «Ак Барса», ЦСКА примет «Торпедо»

«Трактор» — «Куньлунь» — 0:2
«Куньлунь Ред Стар» выиграл у «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Гости одержали победу со счетом 2:0.
«Куньлунь» выиграл благодаря голам Вилле Лаюнена и Патрика Лунда, который отправил шайбу в пустые ворота.
«Трактор» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах, но сохраняет восьмое место на Востоке. «Куньлунь» идет девятым, отставая на два очка.
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 1:0
Действующий чемпион КХЛ «Ак Барс» одержал домашнюю победу в матче против «Нефтехимика».
Хозяева выиграли со счетом 1:0.
Единственный гол в матче в третьем периоде забил нападающий Алексей Потапов.
«Ак Барс» набрал 66 очков и занимает третье место в Восточной конференции. «Нефтехимик», у которого в активе 35 баллов, располагается на одиннадцатой строчке.
ХК «Сочи» — «Спартак»
«Локомотив» — «Динамо» Мн
«Авангард» — «Барыс»
ЦСКА — «Торпедо»
«Динамо» Р — «Динамо» М