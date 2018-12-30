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    Рижское «Динамо» взяло верх над одноклубниками из Москвы

    КХЛ Динамо Рига Динамо
    Рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло московское «Динамо» — 5:4 (2:2, 2:0, 1:2).

    Хоккеисты рижского «Динамо»
    Хоккеисты рижского «Динамо»
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    В составе победителей по голу на свой счет записали Андрис Джериньш, Нериюс Алишаускас, Мэтью Майоне, Колтон Гиллис и Линус Виделль.

    Проигравшие ответили точными бросками Вадима Шипачева, Руслана Карлина, Даниила Тарасова и Дмитрия Тагарлицкого. В активе Шипачева также две результативные передачи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Москва) — 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
    Голы: Джериньш — 5 (бол., Майоне, Макмиллан), 4:38 — 1:0. Шипачев — 14 (Тарасов, Меньшиков), 5:57 — 1:1. Карлин — 4 (Хиетанен, Индрашис), 6:49 — 1:2. Алишаускас — 2 (Дзиеркалс, Джериньш), 15:48 — 2:2. Майоне — 9 (бол., Виделль), 34:27 — 3:2. Гиллис — 1 (Джериньш), 37:26 — 4:2. Виделль — 20 (Редлихс), 47:18 — 5:2. Тарасов — 11 (бол., Шипачев), 51:16 — 5:3. Кагарлицкий — 19 (бол., Шипачев), 52:16 — 5:4Вратари: Билялов — Еременко (Бочаров, 37:26, 51:49 — 52:16, 58:18)Штраф: 19 — 31Броски: 30 (8+14+8) — 30 (13+8+9)

    В турнирной таблице Западной конференции рижское «Динамо» занимает девятое место (42 очка), а московское — шестое (49 очков). 0

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