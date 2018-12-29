НХЛ. Гол Панарина, 25 сейвов Бобровского и третье подряд поражение «Оттавы»

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«Коламбус» — «Торонто» 2:4

«Коламбус» на домашнем льду уступил «Торонто» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин забросил в концовке 12-ю шайбу в сезоне, которая стала для него также 100-й в карьере в НХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» с 47 очками занимает четвертое место. «Торонто» с 54 баллами — второй.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Торонто» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Голы: Таварес — 25 (бол., Кадри, Марнер), 2:22 — 0:1. Фолиньо — 10 (Веннберг, Джонс), 4:47 — 1:1. Таварес — 26 (Марнер), 18:04 — 1:2. Марнер — 13 (Мэттьюс, Гардинер), 29:46 — 1:3. Готье — 2 (Линдхольм, Т. Мур), 53:44 — 1:4. Панарин — 12 (Веренски), 58:32 — 2:4Вратари: Бобровский (58:41 — 58:57, 59:30) — СпарксШтраф: 6-6Броски: 29 (8+10+11) — 29 (13+6+10)

«Коламбус» — «Торонто»

«Флорида» — «Монреаль» 3:5

«Флорида» проиграла «Монреалю» в домашнем матче со счетом 3:5 (2:2, 0:0, 1:3).

Дубль в составе победителей оформил Томаш Татар. Нападающий «пантер» Евгений Дадонов провел на льду 20:41, защитник Богдан Киселевич — 14:27.

«Флорида» с 36 очками — 11-я на Востоке, «Монреаль» (45 баллов) — шестой.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Монреаль» — 3:5 (2:2, 0:0, 1:3) Голы: Татар — 13, 0:35 — 0:1. Делорье — 2 (Мете, Уэбер), 2:51 — 0:2. Боргстрем — 2 (Хоффман), 8:01 — 1:2. Мальгин — 4 (Брауэр), 13:53 — 2:2. Татар — 14 (бол., Друэн, Доми), 48:54 — 2:3. Лехконен — 7 (Э. Шоу, Кулак), 55:40 — 2:4. Яндл — 6 (бол., Хоффман, Барков), 58:44 — 3:4. Друэн — 12 (п.в., Питри), 59:37 — 3:5Вратари: Луонго (57:15 — 58:44, 58:51 — 59:37) — НиемиШтраф: 11-11Броски: 26 (7+8+11) — 28 (9+7+12)

«Флорида» — «Монреаль» 3:5

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Оттава» 6:3

«Айлендерс» на своем льду выиграл у «Оттавы» со счетом 6:3 (0:1, 2:2, 4:0).

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал Мэттью Барзал.

«Островитяне» выиграли пятый матч из последних шести и с 42 очками расположились на девятой позиции в Восточной конференции, а «сенаторы» потерпели третье поражение кряду и с 34 баллами — 15-е.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Оттава» — 6:3 (0:1, 2:2, 4:0) Голы: Стоун — 17, 16:18 — 0:1. Дюшен — 15 (бол., Райан, Шабо), 22:47 — 0:2. Бэйли — 8 (Барзал), 23:11 — 1:2. Сиси — 5 (Тирни, Бедкер), 26:11 — 1:3. Ли — 14, 37:28 — 2:3. Бойчак — 2 (Сизикас, Мартин), 42:57 — 3:3. Барзал — 6 (Комаров, Бовилье), 44:51 — 4:3. Барзал — 7 (Бэйли), 52:24 — 5:3. Сизикас — 10 (п.в., Кюнхакль), 59:06 — 6:3Вратари: Грайсс (Ленер, 26:11) — Маккенна (57:28 — 59:06)Штраф: 21-21Броски: 39 (10+15+14) — 27 (10+11+6)