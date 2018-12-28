«Трактор» проиграл «Барысу» в Челябинске

«Трактор»
«Трактор»
В составе победителей отличились Патрис Кормье (27-я минута), Дмитрий Шевченко (30) и Мэттью Фрэттин (52).
Голкипер гостей Хенрик Карлссон отразил 20 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.
«Барыс», набрав 58 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» занимает восьмое место — 41 очко.
В следующем матче «Трактор» на своем льду встретится с «Куньлунем», а «Барыс» в гостях сыграет против «Авангарда».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Барыс» (Астана) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Кормье — 15 (мен.), 26:52 — 0:1. Шевченко — 4 (Акользин, Бойд), 29:58 — 0:2. Фраттин — 14 (Михайлис, Валк), 51:10 — 0:3Вратари: Судницин — КарлссонБроски: 20 (6+8+6) — 34 (10+14+10)Штраф: 4 — 8