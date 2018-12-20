«Сибирь» обыграла «Амур»

на домашнем льду обыгралав матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (0:1, 4:1, 0:1).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (оформил дубль), Никита Михайлов и Владимир Первушин. У проигравших отличились Томас Зохорна, Марек Хрбас и Александр Кузнецов.

«Сибирь» одержала четвертую победу в последних пяти матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Амур» потерпел седьмое поражение в последних девяти встречах и идет 12-м на «Востоке».

Следующий матч «Сибирь» проведет дома 22 декабря против «Адмирала». «Амур» в этот же день примет московское «Динамо».