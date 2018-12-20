«Сибирь» обыграла «Амур»

Фрагмент матча
ХК «Сибирь»
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (оформил дубль), Никита Михайлов и Владимир Первушин. У проигравших отличились Томас Зохорна, Марек Хрбас и Александр Кузнецов.
«Сибирь» одержала четвертую победу в последних пяти матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Амур» потерпел седьмое поражение в последних девяти встречах и идет 12-м на «Востоке».
Следующий матч «Сибирь» проведет дома 22 декабря против «Адмирала». «Амур» в этот же день примет московское «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3
Голы: Зогорна — 7 (Руденков, Рассказов), 7:35 — 0:1. Шаров — 8 (Саюстов, Казаков), 21:49 — 1:1. Михайлов — 10 (бол., Пелтола, Карон), 25:18 — 2:1. Грбас — 1 (Воробьев), 30:06 — 2:2. Шаров — 9 (Карон), 30:17 — 3:2. Первушин — 5 (Миловзоров, Саюстов), 31:46 — 4:2. Кузнецов — 3 (бол.), 59:59 — 4:3Вратари: Красиков — Лангхамер (58:10)Штрафы: 6-6Броски: 23 (6+14+3) — 28 (7+7+14)