«Барыс» разобрался с «Северсталью»

Астанинскийв рамках регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду одолел череповецкую

Встреча завершилась победой «Барыса» со счетом 3:0. Победу хозяевам принесли дубль Никиты Михайлиса и шайба Патриса Кормье.

«Барыс» выиграл пятый матч из шести и идет пятым на Востоке.

«Северсталь» потерпела третье поражение подряд и располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.