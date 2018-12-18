«Барыс» разобрался с «Северсталью»

«Барыс» — «Северсталь»
«Барыс»
Встреча завершилась победой «Барыса» со счетом 3:0. Победу хозяевам принесли дубль Никиты Михайлиса и шайба Патриса Кормье.
«Барыс» выиграл пятый матч из шести и идет пятым на Востоке.
«Северсталь» потерпела третье поражение подряд и располагается на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Северсталь» (Череповец) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Михайлис — 13 (бол., Валк, Даллмэн), 30:32 — 1:0. Кормье — 14, 57:14 — 2:0. Михайлис — 14 (п.в.), 59:14 — 3:0Вратари: Карлссон — Фурх (58:32 — 59:14)Штраф: 6-33Броски: 58 (24+20+14) — 13 (5+7+1)