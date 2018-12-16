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    Россия разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала

    Кубок Первого канала Евротур Сборная России Сборная Финляндии
    Сборная России одержала победу над командой Финляндии (5:0) в матче третьего тура второго этапа Еврохоккейтура — «Кубка Первого канала», который прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    Сборная России
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    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

    В воротах сборной России «на ноль» сыграл голкипер СКА Игорь Шестеркин.

    Одержав три победы, сборная России выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2). Финны с четырьмя очками заняли второе место.

    В общей таблице Еврохоккейтура сборная России, в ноябре победившая на Кубке Карьяла в Хельсинки, также лидирует с 14 очками. У Финляндии — десять очков и второе место.

    Третий этап пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме.

    Матч на футбольном стадионе «Зенита» посетили 71 381 человек, что стало новым рекордом в истории отечественного хоккея.

    Европейский рекорд сохранил за собой матч Германия — США на чемпионате мира 2010 году. Ту игру на трибунах стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене смотрели более 77 тысяч зрителей.

    Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
    Россия — Финляндия — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Капризов — 3 (Григоренко, Елесин), 19:00 — 1:0. Токранов — 2 (бол., Гусев, Плотников), 25:28 — 2:0. Нестеров — 2 (бол., Кузьменко), 29:25 — 3:0. Гавриков — 2 (Барабанов, Токранов), 30:10 — 4:0. Григоренко — 3 (Шалунов, Блажиевский), 54:39 — 5:0Вратари: Шестеркин — ОртиоШтраф: 6 — 8
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