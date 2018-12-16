Россия разгромила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала

одержала победу над(5:0) в матче третьего тура второго этапа Еврохоккейтура — «Кубка Первого канала», который прошел на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

В воротах сборной России «на ноль» сыграл голкипер СКА Игорь Шестеркин.

Одержав три победы, сборная России выиграла домашний этап Евротура. Ранее российская команда нанесла поражение Швеции (3:2 Б) и Чехии (7:2). Финны с четырьмя очками заняли второе место.

В общей таблице Еврохоккейтура сборная России, в ноябре победившая на Кубке Карьяла в Хельсинки, также лидирует с 14 очками. У Финляндии — десять очков и второе место.

Третий этап пройдет с 7 по 10 февраля в Стокгольме.

Матч на футбольном стадионе «Зенита» посетили 71 381 человек, что стало новым рекордом в истории отечественного хоккея.

Европейский рекорд сохранил за собой матч Германия — США на чемпионате мира 2010 году. Ту игру на трибунах стадионе «Шальке» в Гельзенкирхене смотрели более 77 тысяч зрителей.