Тренерский штаб сборнойогласил состав на второй матч Кубка Первого Канала против команды. Основным вратарем на игру выбран

Стал известен состав сборной России на матч с Чехией ФХР 1000 Фрибет для всех Забрать!

Вратари: Сорокин (Шестёркин)

Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;

Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов (А) — Плотников (А);

Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов (К), Шалунов.

Встреча состоится сегодня, 15 декабря, начало — в 15:45 по мск.

Напомним, в первой игре КПК Россия выиграла у сборной Швеции — 3:2 Б, команда Чехии в волевом стиле переиграла Финляндию (4:3 Б). 0