Стал известен состав сборной России на матч с Чехией
ФХР
Вратари: Сорокин (Шестёркин)
Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;
Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов (А) — Плотников (А);
Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов (К), Шалунов.
Встреча состоится сегодня, 15 декабря, начало — в 15:45 по мск.
Напомним, в первой игре КПК Россия выиграла у сборной Швеции — 3:2 Б, команда Чехии в волевом стиле переиграла Финляндию (4:3 Б). 0