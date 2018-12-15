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    Стал известен состав сборной России на матч с Чехией

    Кубок Первого канала Сборная России Сборная Чехии
    Тренерский штаб сборной России огласил состав на второй матч Кубка Первого Канала против команды Чехии. Основным вратарем на игру выбран Илья Сорокин.

    Стал известен состав сборной России на матч с Чехией
    Стал известен состав сборной России на матч с Чехией
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    Вратари: Сорокин (Шестёркин)
    Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;
    Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
    Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов (А) — Плотников (А);
    Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов (К), Шалунов.

    Встреча состоится сегодня, 15 декабря, начало — в 15:45 по мск.

    Напомним, в первой игре КПК Россия выиграла у сборной Швеции — 3:2 Б, команда Чехии в волевом стиле переиграла Финляндию (4:3 Б). 0

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