«Барыс» в гостях разгромил «Куньлунь»

обыграл на его льдув матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

Фрагмент матча twitter.com/krschina 1000 Фрибет для всех Забрать!

В составе победителей шайбы на свой счет записали Мэттью Фрэттин, Антон Сагадеев, Никита Михайлис и Виктор Сведберг. За китайский клуб отличился Войтек Вольски.

«Барыс» одержал четвертую победу в последних пяти играх регулярного чемпионата и с 52 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Куньлунь» (35 баллов) — восьмой.

18 декабря клуб из Астаны встретится с «Северсталью», «драконы» днем ранее примут на своём льду «Амур».