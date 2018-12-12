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    «Барыс» в гостях разгромил «Куньлунь»

    КХЛ Куньлунь Ред Стар Барыс
    «Барыс» обыграл на его льду «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

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    В составе победителей шайбы на свой счет записали Мэттью Фрэттин, Антон Сагадеев, Никита Михайлис и Виктор Сведберг. За китайский клуб отличился Войтек Вольски.

    «Барыс» одержал четвертую победу в последних пяти играх регулярного чемпионата и с 52 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Куньлунь» (35 баллов) — восьмой.

    18 декабря клуб из Астаны встретится с «Северсталью», «драконы» днем ранее примут на своём льду «Амур».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Фраттин — 12, 14:30 — 0:1. Вольски — 8 (Латта), 25:08 — 1:1. Сагадеев — 3 (Асетов), 29:16 — 1:2. Михайлис — 12 (Дитц, Орехов), 30:16 — 1:3. Сведберг — 1 (п.в.), 58:06 — 1:4Вратари: Лазушин (53:35 — 54:23, 57:33 — 58:06) — ГраховинаШтрафы: 4-8Броски: 29 (11+13+5) — 23 (9+7+7)
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