«Динамо» одержало домашнюю победу над «Северсталью»

В составе победителей отличились Евгений Мозер (20-я минута), Патрик Закриссон (32) и Вадим Шипачев (59).
За гостей шайбу забросил Евгений Бодров (38).
«Динамо» с 39 очками поднялось на шестое место в Западной конференции, а «Северсталь» в ней же расположилась на десятой строчке, имея в активе 24 очка.
В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 18 декабря на выезде сыграют с «Адмиралом», а команда Андрея Разина в тот же день в Астане встретится с «Барысом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Мозер — 4 (Кулемин), 20:38 — 1:0. Закриссон — 3 (бол., Койвисто, Игумнов), 32:20 — 2:0. Бодров — 2 (Корнеев, Купцов), 38:09 — 2:1. Шипачев — 11 (п.в., Кагарлицкий, Макаров), 59:28 — 3:1Вратари: Еременко — Фурх (58:01 — 58:05, 58:36 — 59:28)Броски: 29 (6+15+8) — 30 (12+9+9)Штраф: 10 — 10