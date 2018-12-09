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    «Йокерит» вырвал победу у «Северстали»

    КХЛ Северсталь Йокерит
    Череповецкий «Северсталь» потерпел домашнее поражение от финского «Йокерита» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
    «Йокерит»
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    В составе победителей шайбы забросили Алекс Грант, Сакари Маннинен, Брайан О'Нилл и Ессе Йоэнсуу.

    Дубль в составе «Северстали» оформил Илья Хохлов, еще одну шайбу забросил Юрий Трубачев.

    «Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» идет на 10-й позиции.

    Следующий матч «Северсталь» проведет на выезде 11 декабря против московского «Динамо», а «Йокерит» в этот же день примет «Салават Юлаев».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:4 (0:0, 3:2, 0:2)
    Голы: Грант — 9 (Плэтт, Йормакка), 24:31 — 0:1. Хохлов — 1 (бол., Трубачев, Вовченко), 25:29 — 1:1. Трубачев — 5 (Хохлов, Вовченко), 29:03 — 2:1. Хохлов — 2 (Гераськин, Кодола), 33:58 — 3:1. Маннинен — 12 (Кивисте, О`Нилл), 34:48 — 3:2. О`Нилл — 8 (Весалайнен, Норман), 51:18 — 3:3. Йоэнсуу — 13 (Лауридсен, Мозес), 56:54 — 3:4Вратари: Фурх (59:12) — КалныньшБроски: 27 (5+18+4) — 32 (11+6+15)Штраф: 4 — 6
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