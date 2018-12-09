«Автомобилист» уверенно справился с «Куньлунем»

нанес поражениев домашнем поединке регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

«Автомобилист» забросил пять шайб ХК «Автомобилист» 1000 Фрибет для всех Забрать!

После первого периода гости вели в счете 2:0, благодаря голам форвардов Патрика Лунда и Велли-Матти Савинайнена. Но уже ко второму перерыву хозяева не только отырались, но и повели в счете. Заброшенными шайбами отметились Анатолий Голышев, Франсис Паре и Максим Рассейкин.

На 53-й минуте нападающий «драконов» Томаш Мертль сравнял счет, но концовка поединка осталась за хозяевами льда. Точные броски Степана Хрипунова и Стефана Да Косты принесли им победу в матче.

«Автомобилист» сохранил лидерство в Восточной конференции. В активе подопечных Андрея Мартемьянова 61 очко в 37 матчах. «Куньлунь» остался на восьмой позиции в Восточной конференции с 35 баллами.