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    «Автомобилист» уверенно справился с «Куньлунем»

    КХЛ Автомобилист Куньлунь Ред Стар
    «Автомобилист» нанес поражение «Куньлуню» в домашнем поединке регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

    «Автомобилист» забросил пять шайб
    «Автомобилист» забросил пять шайб
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    После первого периода гости вели в счете 2:0, благодаря голам форвардов Патрика Лунда и Велли-Матти Савинайнена. Но уже ко второму перерыву хозяева не только отырались, но и повели в счете. Заброшенными шайбами отметились Анатолий Голышев, Франсис Паре и Максим Рассейкин.

    На 53-й минуте нападающий «драконов» Томаш Мертль сравнял счет, но концовка поединка осталась за хозяевами льда. Точные броски Степана Хрипунова и Стефана Да Косты принесли им победу в матче.

    «Автомобилист» сохранил лидерство в Восточной конференции. В активе подопечных Андрея Мартемьянова 61 очко в 37 матчах. «Куньлунь» остался на восьмой позиции в Восточной конференции с 35 баллами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)
    Голы: Савинайнен — 6 (Вольски), 11:50 — 0:1. Лунд — 3 (Палола), 13:29 — 0:2. Голышев — 14 (Гуркин, Вишневский), 25:14 — 1:2. Паре — 12 (Секстон, Чесалин), 29:33 — 2:2. Рассейкин — 3, 37:04 — 3:2. Мертль — 4 (Латта, Юйэнь Зак), 53:41 — 3:3. Хрипунов — 3 (бол., Секстон, Кучерявенко), 55:54 — 4:3. Да Коста — 17 (п.в., Доус, Голышев), 59:08 — 5:3Вратари: Коварж — Кархунен (58:32 — 59:08)Штраф: 2 — 6Броски: 34 (9+13+12) — 25 (7+10+8)
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