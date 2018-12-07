Форвард «Локомотива» нанес арбитру черепно-мозговую травму

В третьем периода матча «Локомотив» — «Йокерит» форвард ярославцеватаковал у борта ударом локтем в голову защитника финнов

После грубого фола на льду возникла потасовка, которую принялись разнимать линейные судьи.

Во время этого процесса Каюмов ударил в лицо лайнсмена Ивана Дедюлю, за что суммарно получил 45 минут штрафа — большой и дисциплинарный до конца игры (5+20 минут) за атаку в голову и 20-минутный дисциплинарный штраф за физическое воздействие на арбитра.

Пострадавший арбитр был доставлен в больницу Ярославля с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча законилась победой финского клуба со счетом 3:0.

0