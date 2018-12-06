ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» одержать победу, Тарасенко не реализовал буллит

    Подробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря

    НХЛ Эдмонтон Ойлерз Сент-Луис Блюз Сан-Хосе Шаркс Каролина Харрикейнз Анахайм Дакс Чикаго Блэкхоукс
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Южное дерби в очередной раз оказалось круче московских «Спартак» — «Урал» Хаос в обороне помешал «Спартаку» обыграть «Урал» Хоккеисты «Эдмонтона»НХЛ. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» одержать победу, Тарасенко не реализовал буллит
  • 08:39
    • «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Кливленд», «Оклахома» одолела «Бруклин»
  • 01:40
    • «Барселона» и «Севилья» вышли в 1/8 финала Кубка Испании
  • 01:30
    • ПСЖ потерял очки в матче со «Страсбургом»
  • 01:11
    • «МЮ» и «Арсенал» победителя не выявили
  • 01:02
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»
  • 00:54
    • «Челси» на выезде проиграл «Вулверхэмптону»
  • 23:55
    • «Атлетико» вышел в 1/8 финала Кубка Испании
    Все новости спорта
    Хоккеисты «Эдмонтона»
    Хоккеисты «Эдмонтона»
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сент-Луис» — «Эдмонтон» 2:3 Б

    «Сент-Луис» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Эдмонтону» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

    Автором победного буллита стал Коннор Макдэвид.

    Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев открыл счет в матче, а его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко не реализовал свою попытку в серии буллитов.

    «Сент-Луис» с 22 очками расположился на 14 позиции в Западной конференции, «Эдмонтон» (30 баллов) — десятый.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Барбашев — 3 (Сундквист, Нолан), 6:05 — 1:0. Шенн — 6 (Батлер, Данн), 13:32 — 2:0. Ньюджент-Хопкинс — 7 (Нерс, Расселл), 24:04 — 2:1. Клефбом — 3 (Макдэвид, Хайра), 59:04 — 2:2Победный буллит: МакдэвидВратари: Аллен — Тэлбот (58:06 — 59:04)Штрафы: 10-4Броски: 30 (15+7+6+2) — 36 (5+17+11+3)

    «Сент-Луис» — «Эдмонтон» 2:3 Б

    «Сан-Хосе» — «Каролина» 5:1

    «Сан-Хосе» уверенно победил «Каролину» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

    Главными героями матча в составе победителей стали нападающий Тимо Майер (1+2) и Джо Торнтон (0+3).

    18-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 20 секунд, нанес четыре броска и завершил игру с показателем полезности «–1».

    «Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд и с 33 баллами седьмой на Западе, а «Каролина» (28 очков) потерпела третье поражение кряду и расположилась на 10 позиции на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Гудроу — 4 (Лабанк, М. Карлссон), 3:44 — 1:0. Хертл — 7 (бол., Лабанк, Кутюр), 10:10 — 2:0. Майер — 14 (Шимек, Торнтон), 28:42 — 3:0. Павелски — 18 (Майер, Торнтон), 35:02 — 4:0. Валлмарк — 2 (бол., Хэмилтон, Славин), 38:31 — 4:1. Серенсен — 5 (Майер, Торнтон), 55:43 — 5:1Вратари: Джонс — МакэлхинниШтрафы: 8-6Броски: 23 (9+7+7) — 40 (17+12+11)

    «Сан-Хосе» — «Каролина» 5:1

    «Анахайм» — «Чикаго» 4:2

    «Анахайм» обыграл в домашнем матче «Чикаго» со счетом 4:2.

    Во встрече в составе гостей принял участие нападающий Артем Анисимов, который результативными действиями не отличился.

    «Анахайм» (35) занимает пятое место в Западной конференции, а «Чикаго» (23) на 13-й строчке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
    Голы: Монтур — 3 (Оберг, Линдхольм), 5:41 — 1:0. Густафссон — 5 (Кит, Кейн), 27:16 — 2:1. Дебринкэт — 11 (Тэйвз, Саад), 39:32 — 2:2. Каше — 4 (Роуни, Шервуд), 44:03 — 3:2. Сильверберг — 6 (п.в.), 58:29 — 4:2Вратари: Гибсон — Кроуфорд (58:25 — 58:29, 59:20)Штрафы: 11-7Броски: 32 (12+14+6) — 27 (8+10+9)

    «Анахайм» — «Чикаго» 4:2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Флорида» — «Колорадо»
  • 1.70
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Мартен Фуркад
  • Фуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России
    • 01:49 02/12/2018     Лука Модрич
  • Вручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение Модрича
    • 12:44 04/12/2018     «Арсенал» — «Зенит»
  • В Туле возродилась интрига в чемпионате
    • 01:52 04/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «МанСити» обыграл «Уотфорд», «Ливерпуль» победил «Бернли», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»Обзор матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 01:550
  • 23:14
    • «Салават Юлаев» победил в Братиславе
  • 10:54
    • Форвард «Барселоны» получил травму в кубковом матче
  • 09:53
    • Моуринью: Оставьте нас в покое и дайте нам время
    Унаи Эмери Футбол Миссия выполнима. «МЮ» нужно брать пример с «Арсенала»«Канониры» знают, как безболезненно пережить уход легендарного тренера Вчера в 18:210
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Реал» снова разгромит «Мелилью»
  • 3.19
    •
  • 09:09
    • «МЮ» проявляет интерес к 18-летнему защитнику «Галатасарая»
  • 08:53
    • Эмери: «Арсеналу» нужно улучшать игру в обороне
  • 08:40
    • Неймар намекнул, что может перейти в АПЛ
    «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. «Локомотив» одолел «Амур», «Салават» победил в гостях у «Слована»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 5 декабря Вчера в 23:320
  • 08:04
    • Игрок «Сент-Этьена» получил жуткую травму и был госпитализирован
  • 21:44
    • «Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России
  • 21:35
    • «Локомотив» одолел «Рубин» в первом матче четвертьфинала Кубка
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие