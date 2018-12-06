НХЛ. Гол Барбашева не помог «Сент-Луису» одержать победу, Тарасенко не реализовал буллит

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«Сент-Луис» — «Эдмонтон» 2:3 Б

«Сент-Луис» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Эдмонтону» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Автором победного буллита стал Коннор Макдэвид.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев открыл счет в матче, а его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко не реализовал свою попытку в серии буллитов.

«Сент-Луис» с 22 очками расположился на 14 позиции в Западной конференции, «Эдмонтон» (30 баллов) — десятый.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Барбашев — 3 (Сундквист, Нолан), 6:05 — 1:0. Шенн — 6 (Батлер, Данн), 13:32 — 2:0. Ньюджент-Хопкинс — 7 (Нерс, Расселл), 24:04 — 2:1. Клефбом — 3 (Макдэвид, Хайра), 59:04 — 2:2Победный буллит: МакдэвидВратари: Аллен — Тэлбот (58:06 — 59:04)Штрафы: 10-4Броски: 30 (15+7+6+2) — 36 (5+17+11+3)

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» 2:3 Б

«Сан-Хосе» — «Каролина» 5:1

«Сан-Хосе» уверенно победил «Каролину» — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

Главными героями матча в составе победителей стали нападающий Тимо Майер (1+2) и Джо Торнтон (0+3).

18-летний российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 20 секунд, нанес четыре броска и завершил игру с показателем полезности «–1».

«Сан-Хосе» одержал вторую победу подряд и с 33 баллами седьмой на Западе, а «Каролина» (28 очков) потерпела третье поражение кряду и расположилась на 10 позиции на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) Голы: Гудроу — 4 (Лабанк, М. Карлссон), 3:44 — 1:0. Хертл — 7 (бол., Лабанк, Кутюр), 10:10 — 2:0. Майер — 14 (Шимек, Торнтон), 28:42 — 3:0. Павелски — 18 (Майер, Торнтон), 35:02 — 4:0. Валлмарк — 2 (бол., Хэмилтон, Славин), 38:31 — 4:1. Серенсен — 5 (Майер, Торнтон), 55:43 — 5:1Вратари: Джонс — МакэлхинниШтрафы: 8-6Броски: 23 (9+7+7) — 40 (17+12+11)

«Сан-Хосе» — «Каролина» 5:1

«Анахайм» — «Чикаго» 4:2

«Анахайм» обыграл в домашнем матче «Чикаго» со счетом 4:2.

Во встрече в составе гостей принял участие нападающий Артем Анисимов, который результативными действиями не отличился.

«Анахайм» (35) занимает пятое место в Западной конференции, а «Чикаго» (23) на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) Голы: Монтур — 3 (Оберг, Линдхольм), 5:41 — 1:0. Густафссон — 5 (Кит, Кейн), 27:16 — 2:1. Дебринкэт — 11 (Тэйвз, Саад), 39:32 — 2:2. Каше — 4 (Роуни, Шервуд), 44:03 — 3:2. Сильверберг — 6 (п.в.), 58:29 — 4:2Вратари: Гибсон — Кроуфорд (58:25 — 58:29, 59:20)Штрафы: 11-7Броски: 32 (12+14+6) — 27 (8+10+9)