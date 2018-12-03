ЦСКА в гостях обыграл «Сочи», Толчинский оформил дубль

ЦСКА — «Сочи»
«Сочи»
В составе армейцев дубль оформил Сергей Толчинский, еще одну шайбу забросил Иван Телегин. За «Сочи» отличился Степан Старков.
Для ЦСКА эта победа стала 16-й подряд в чемпионате. Армейцы лидируют в турнирной таблице Запада, набрав 62 очка после 35 игр.
«Сочи» после 35 матчей идет на шестой строчке с 35 баллами.
В следующем матче ЦСКА 6 декабря примет «Авангард», а «Сочи» 5 декабря дома сыграет с рижским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы: Толчинский — 5, 4:26 — 0:1. Толчинский — 6 (Вей, Скотт), 4:45 — 0:2. Телегин — 5 (п.в.), 57:03 — 0:3. Старков — 3 (Коллинс, Архипов), 57:32 — 1:3Вратари: Шикин (55:02 — 57:03) — СорокинБроски: 22 (7+12+3) — 37 (18+9+10)Штраф: 4 — 4