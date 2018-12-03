ЦСКА в гостях обыграл «Сочи», Толчинский оформил дубль

на своем льду уступил московскому(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе армейцев дубль оформил Сергей Толчинский, еще одну шайбу забросил Иван Телегин. За «Сочи» отличился Степан Старков.

Для ЦСКА эта победа стала 16-й подряд в чемпионате. Армейцы лидируют в турнирной таблице Запада, набрав 62 очка после 35 игр.

«Сочи» после 35 матчей идет на шестой строчке с 35 баллами.

В следующем матче ЦСКА 6 декабря примет «Авангард», а «Сочи» 5 декабря дома сыграет с рижским «Динамо».