«Магнитка» проиграла «Барысу»

обыграл на своем льду магнитогорскийв матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

Заброшенными шайбами в составе клуба из Казахстана отметились нападающие Павел Акользин, Мэттью Фраттин и Никита Михайлис, у гостей отличились форварды Роман Любимов и Ииро Пакаринен.

После 37 игр «Металлург» (49 очков) идет на четвертом месте в Восточной конференции, а «Барыс» (46 баллов) после 33 матчей располагается на одну строчку ниже.

6 декабря клуб из Астаны примет на свой площадке «Трактор», а уральцы днём ранее сыграют на выезде с «Сибирью».