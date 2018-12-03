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    «Магнитка» проиграла «Барысу»

    КХЛ Барыс Металлург Мг
    «Барыс» обыграл на своем льду магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).

    Хоккеисты «Барыса»
    Хоккеисты «Барыса»
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    Заброшенными шайбами в составе клуба из Казахстана отметились нападающие Павел Акользин, Мэттью Фраттин и Никита Михайлис, у гостей отличились форварды Роман Любимов и Ииро Пакаринен.

    После 37 игр «Металлург» (49 очков) идет на четвертом месте в Восточной конференции, а «Барыс» (46 баллов) после 33 матчей располагается на одну строчку ниже.

    6 декабря клуб из Астаны примет на свой площадке «Трактор», а уральцы днём ранее сыграют на выезде с «Сибирью».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
    Голы: Акользин — 4 (Маклюков), 22:06 — 1:0. Фраттин — 11 (мен., Валк, Маклюков), 39:38 — 2:0. Михайлис — 11 (Орехов, Акользин), 43:17 — 3:0. Любимов — 8 (Язьков, Неколенко), 48:00 — 3:1. Пакаринен — 13 (Шор, Кулемин), 58:18 — 3:2Вратари: Карлссон — Загидулин (55:23 — 58:18, 58:39)Штрафы: 12-4Броски: 24 (14+6+4) — 30 (8+8+14)
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