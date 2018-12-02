НХЛ. Победная шайба Радулова, результативная встреча Кучерова и Дадонова

«Оттава» — «Сан-Хосе» — 6:2

Форвард Миккель Бедкер набрал 4 (1+3) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Сан-Хосе» — 6:2 (0:0, 3:1, 3:1) Голы: Дзингел — 11 (Бедкер, Шабо), 27:30 — 1:0. Торнтон — 4 (бол., Павелски, Бернс), 29:49 — 1:1. Харпур — 1 (Смит, Пяйярви-Свенссон), 32:56 — 2:1. Бедкер — 3 (Тирни, Райан), 33:45 — 3:1. Стоун — 12 (бол., Бедкер, Шабо), 44:03 — 4:1. Пяйярви-Свенссон — 3 (п.в., Смит), 54:52 — 5:1. Гудроу — 3 (Диллон, Райан), 58:00 — 5:2. Райан — 6 (Сиси, Бедкер), 59:01 — 6:2Вратари: Андерсон — Джонс (54:39 — 54:52)Штраф: 11 — 9Броски: 27 (5+12+10) — 38 (8+16+14)

«Ванкувер» — «Даллас» — 1:2

Победную шайбу в конце 3-го периода забросил нападающий Александр Радулов. Россиянин провел на площадке 21 минуту 30 секунд.

Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин отыграл 15 минут 6 секунд, но результативными действиями не отметился.

«Даллас» набрал 31 очко в 27 играх и поднялся на 4-е место в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Даллас» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) Голы: Хорват — 12 (Руссель, Мотт), 15:18 — 1:0. Бенн — 11 (Сегин, Хейсканен), 50:19 — 1:1. Радулов — 9 (Бенн), 56:37 — 1:2Вратари: Нильссон (57:58 — 59:30, 59:47) — БишопШтраф: 8 — 10Броски: 25 (6+11+8) — 27 (6+11+10)

«Питтсбург» — «Филадельфия» — 2:4

3 результативные передачи в этой встрече на счету Эндрю Макдоналда.

Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин и защитник «Флайерз» Иван Проворов результативными действиями не отметились.

«Питтсбург» потерпел 15-е поражение в 25-ти матчах,

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2) Голы: Кросби — 14 (Гюнтцель, Дюмулин), 0:39 — 1:0. Конекны — 8 (Хегг, Макдональд), 5:42 — 1:1. Шихан — 3 (Раст), 25:49 — 2:1. Жиру — 9 (Ворачек, Макдональд), 26:52 — 2:2. Уис — 2 (мен., Лотон, Макдональд), 40:51 — 2:3. Ворачек — 7 (п.в., Кутюрье), 59:38 — 2:4Вратари: Десмит (58:32 — 59:38) — СтоларзШтраф: 13 — 9Броски: 32 (11+11+10) — 26 (9+9+8)

«Айлендерс» — «Коламбус» — 3:2

Победная шайба на счету нападающего Кейси Сизикаса.

Форвард «Блю Джэкетс» Артемий Панарин провел на площадке 20 минут 27 секунд и набрал показатель «+1». Вратарь Сергей Бобровский отразил 26 сэйвов из 29.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Коламбус» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Голы: Хянникяйнен — 4 (Джонс), 26:46 — 0:1. Дюбуа — 13 (Аткинсон), 28:33 — 0:2. Ли — 9 (Эберле, Мэйфилд), 31:59 — 1:2. Бовилье — 7 (Бэйли, Мэйфилд), 35:24 — 2:2. Сизикас — 6 (Пулок, Эберле), 47:09 — 3:2Вратари: Грайсс — Бобровский (58:02)Штраф: 6 — 8Броски: 29 (7+12+10) — 30 (9+5+16)

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 5:2

По 2 шайбы в этой встрече забросили нападающие «Канадиенс» Ши Уэбер и Арттури Лехконен.

Голкипер команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 36 бросков из 41.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:0, 2:2, 1:0) Голы: Уэбер — 1 (Друэн, Доми), 3:53 — 1:0. Уэбер — 2 (Татар, Галлахер), 19:52 — 2:0. Лехконен — 3 (Байрон, Бенн), 22:04 — 3:0. Лехконен — 4, 25:29 — 4:0. Веси — 9 (Смит, Зибанежад), 28:10 — 4:1. Стром — 3 (бол., Веси, Зибанежад), 34:11 — 4:2. Татар — 11 (бол., Агостино, Шлемко), 50:28 — 5:2Вратари: Прайс — ГеоргиевШтраф: 6 — 6Броски: 41 (14+17+10) — 22 (8+9+5)

«Миннесота» — «Торонто» — 3:5

Дубль в этой встрече сделал нападающий «Мэйпл Ливз» Зак Хайман.

Защитник «Торонто» Никита Зайцев отыграл 23 минуты 36 секунд, Игорь Ожиганов провел на площадке 12 минут 33 секунды.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Торонто» — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2) Голы: Мэттьюс — 13 (бол., Марнер, Райлли), 6:06 — 0:1. Эннис — 4 (Линдхольм, Дермотт), 12:19 — 0:2. Стаал — 10 (Сутер, Гранлунд), 19:29 — 1:2. Гринуэй — 4 (Эрикссон Эк), 25:17 — 2:2. Хаймэн — 5 (Марнер, Гардинер), 34:38 — 2:3. Зукер — 8 (Гранлунд), 49:38 — 3:3. Кадри — 8 (Браун, Юнссон), 56:40 — 3:4. Хаймэн — 6 (п.в.), 59:04 — 3:5Вратари: Дубник (58:16 — 59:04, 59:26) — АндерсенШтраф: 2 — 6Броски: 41 (11+12+18) — 23 (8+7+8)

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:5 ОТ

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал в этой игре 3 (1+2) очка. На счету защитника Михаила Сергачева результативная передача.

Форвард «Пантерз» Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1) Голы: Ватрано — 8 (Дадонов, Матесон), 10:23 — 1:0. Барков — 10 (Юбердо), 10:34 — 2:0. Киллорн — 5 (Сергачев, Коберн), 11:18 — 2:1. Юбердо — 6, 22:11 — 3:1. Дадонов — 12 (бол., Яндл, Хоффман), 28:04 — 4:1. Жозеф — 6 (Кучеров, Джирарди), 33:00 — 4:2. Кучеров — 11 (бол., Хедман, Стэмкос), 39:00 — 4:3. Пакетт — 6, 51:41 — 4:4. Пойнт — 19 (бол., Кучеров, Джонсон), 63:12 — 4:5Вратари: Раймер — ДомингеШтраф: 8 — 10Броски: 27 (3+9+14+1) — 39 (13+11+14+1)

«Бостон» — «Детройт» — 2:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Детройт» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Голы: Бэкес — 2 (Мур, Кейв), 19:56 — 1:0. Бертуцци — 9 (Расмуссен, Грин), 25:45 — 1:1. Ларкин — 10 (бол., Абделькадер, Нюквист), 37:36 — 1:2. Донато — 2 (бол., Пастрняк, Краг), 45:31 — 2:2. Нильсен — 1 (Декейсер, Нюквист), 51:53 — 2:3. Нюквист — 4 (п.в., Декейсер), 59:33 — 2:4Вратари: Раск (57:53) — ХовардШтраф: 15 — 19Броски: 40 (11+9+20) — 27 (13+7+7)

«Нью-Джерси» — «Виннипег» — 3:4 ОТ

Защитик «Дэвилз» Егор Яковлев отыграл 16 минут 29 секунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1) Голы: Юханссон — 5 (Братт), 6:45 — 1:0. Шайфли — 14 (Уилер), 24:25 — 1:1. Моррисси — 2 (Рословик, Перро), 50:32 — 1:2. Копп — 2 (Эпплтон, Лаури), 53:21 — 1:3. Братт — 3 (бол., Сиверсон, Заха), 55:41 — 2:3. Холл — 8 (Хишир, Палмиери), 58:04 — 3:3. Шайфли — 15, 64:43 — 3:4Вратари: Кинкейд (57:54 — 58:04) — БроссуаШтраф: 4 — 8Броски: 39 (14+14+10+1) — 38 (8+13+11+6)

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 5:2

Финский нападающий «Предаторз» Эли Толванен забросил дебютную шайбу в лиге.

Форвард «Блэкхокс» Артем Анисимов забил в этой встрече гол.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Чикаго» — 5:2 (4:1, 0:1, 1:0) Голы: Фиала — 4 (Джохансен, Ирвин), 2:11 — 1:0. Толванен — 1 (Смит), 3:32 — 2:0. Джохансен — 5 (Фиала, Хэмьюс), 4:11 — 3:0. Саад — 8 (мен., Сибрук), 12:20 — 3:1. Смит — 7 (бол., Экхольм, Толванен), 13:35 — 4:1. Анисимов — 5 (Мэннинг, Кейн), 33:16 — 4:2. Уотсон — 5 (п.в.), 57:06 — 5:2Вратари: Ринне — Уорд (57:03 — 57:06)Штраф: 9 — 36Броски: 30 (13+10+7) — 21 (5+11+5)

«Аризона» — «Сент-Луис» — 6:1

Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко отыграл 15 минут, за которые набрал показатель «-3». Иван Барбашев провел на площадке 13 минут.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) Голы: Чикран — 1 (бол., Келлер), 12:27 — 1:0. Келлер — 8 (Шмолц ), 20:58 — 2:0. Томас — 2 (Боумистер, О`Райлли), 21:26 — 2:1. Фишер — 5 (Паник, Степан), 22:59 — 3:1. Казинс — 2 (Степан, Арчибальд), 28:21 — 4:1. Паник — 5 (Хиностроза, Экман-Ларссон), 37:02 — 5:1. Голигоски — 2 (Келлер, Шмолц ), 54:08 — 6:1Вратари: Хилл — ДжонсонШтраф: 10 — 28Броски: 44 (14+24+6) — 26 (6+10+10)

«Эдмонтон» — «Вегас» — 2:1

В составе победителей отличились Коннор Макдэвид и Райан Спунер. У «Вегаса» гол в активе Вильяма Карлссона.

«Эдмонтон» набрал 28 очков и идет десятым в Западной конференции. У «Вегаса» 29 очков и девятое место.