КХЛ. «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА разгромил «Витязь»

В среду, 28 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» 5:6 Б

«Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» со счетом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Шанхае.

Гости открыли счет на 10-й минуте усилиями Никиты Михайлова, однако хозяева восстановили равновесие уже спустя три минуты — отметился Олли Палола. Следующие 35 минут встречи забивала только «Сибирь» — отличились Шейн Принс, Жильбер Брюле, Юкка Пельтола и Михайлов, оформивший дубль.

Китайский коллектив сумел отыграть четыре шайбы в заключительном периоде усилиями Патрика Лунда, Вилле Лаюнена и Палолы, оформившего хет-трик.

Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне новосибирской команды.

Команда Александра Андриевского одержала пятую победу подряд, а «Куньлунь Ред Стар» проиграл во второй раз за последние три игры.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» — 5:6 Б (1:3, 0:2, 4:0, 0:0, 0:1) Голы: Палола, 12:52, 59:57. Лунд, 48:33. Лаюнен, 51:45. Блейк, 59:45— Михайлов, 9:30, 38:57. Принс, 14:03. Брюле, 18:53. Пельтола, 38:07 (бол.)Победный буллит: Романцев («Сибирь»)

«Ак Барс» — «Торпедо» 5:1

Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубли оформили Джастин Азеведу (18-я секунда и 26-я минута) и Артем Лукоянов (10-я и 28-я минуты), еще шайбу забросил Роб Клинкхаммер (31).

Единственную шайбу гостей забросил Дамир Жафяров (44).

«Ак Барс» одержал шестую победу кряду и с 51 очком занимает третье место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на шестой строчке, имея в активе 40 очков.

В следующем матче казанцы 30 ноября примут «Локомотив», а нижегородцы на следующий день дома сыграют с московским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:1 (2:0, 3:0, 0:1) Голы: Азеведо — 6 (Секач), 0:18 — 1:0. Лукоянов — 7, 10:43 — 2:0. Азеведо — 7 (Ткачев), 26:29 — 3:0. Лукоянов — 8 (Абросимов, Потапов), 28:01 — 4:0. Клинкхаммер — 12 (Ткачев, Свитов), 31:58 — 5:0. Жафяров — 8 (Паршин, Миле), 44:39 — 5:1Вратари: Гарипов — Тихомиров (Костин, 28:01)Броски: 29 (9+14+6) — 19 (5+7+7)Штраф: 4 — 4

«Нефтехимик» — «Локомотив» 3:4 Б

В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду в серии буллитов проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3.

Основное время завершилось вничью — 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (1-я минута), Дамир Мусин (4) и Юусо Пуустинен (58).

За гостей голами отметились Максим Афанасьев (10), Якуб Накладал (12) и Андрей Локтионов (51).

Овертайм также победителе не выявил, в серии буллитов точнее оказались железнодорожники, победный бросок на свой счет записал Стеффан Кронвалль.

«Локомотив» после 33 матчей занимает четвертое место в Западной конференции с 45 очками. «Нефтехимик» с 30 баллами располагается на 9-й строчке Восточной конференции.

В следующем матче ярославцы 30 ноября на выезде сыграют с «Ак Барсом», а подопечные Андрея Назарова на следующий день примут «Северсталь».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 Б (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Бикмуллин — 2, 1:35 — 1:0. Мусин — 3 (Падакин, Пуустинен), 4:38 — 2:0. Афанасьев — 1 (Накладал, Картаев), 10:58 — 2:1. Накладал — 8, 12:37 — 2:2. Локтионов — 12 (Контиола, Афанасьев), 51:59 — 2:3. Пуустинен — 17 (бол., Руохомаа, Мусин), 58:53 — 3:3Победный буллит: КрунвалльВратари: Ежов (56:56 — 60:00) — СалакБроски: 22 (8+3+11+0) — 28 (9+9+8+2)Штраф: 4 — 10

«Витязь» — СКА 0:6

Петербургский СКА на выезде разгромил подольский «Витязь» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Виктор Тихонов (10-я минута), Павел Дацюк (14), Сергей Плотников (25), Александр Барабанов (32), Андрей Кузьменко (39) и Алексей Бывальцев (58).

Бывальцев также записал на свой счет три результативные передачи, а Плотников — две.

Голкипер гостей Магнус Хелльберг сохранил ворота в неприкосновенности, оформив «сухарь».

СКА с 53 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 4 декабря примут «Торпедо», а команда Валерия Белова 30 ноября примет «Слован».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:6 (0:2, 0:3, 0:1) Голы: В. Тихонов — 5 (Плотников, Зубарев), 10:10 — 0:1. Дацюк — 6 (Белов, Плотников), 14:09 — 0:2. Плотников — 7 (бол., Барабанов, Кузьменко), 25:14 — 0:3. Барабанов — 10 (бол.), 32:36 — 0:4. Кузьменко — 5 (Барабанов), 39:05 — 0:5. Бывальцев — 2 (Барабанов, Кузьменко), 57:09 — 0:6Вратари: Сапрыкин — ХелльбергБроски: 21 (8+5+8) — 44 (15+20+9)Штраф: 18 — 16

«Динамо» М — «Слован» 3:0

Московское «Динамо» обыграло «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

За бело-голубых отличились нападающие Вадим Шипачев и Иван Игумнов, также одну шайбу забил защитник Юусо Хиетанен.

Подопечные Владимира Крикунова продлили победную серию до трёх матчей, а команда Владимира Орсага уступила в пятой игре подряд.

«Динамо» после 33 игр занимает седьмое место в Западной конференции с 33 очками. «Слован» с 22 баллами располагается на десятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат «ХК Динамо» (Москва) — «Слован» (Братислава) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Игумнов — 2 (Миронов, Брюквин), 22:27 — 1:0. Шипачев — 9 (бол., Кагарлицкий, Макаров), 39:31 — 2:0. Хиетанен — 4 (Кагарлицкий, Шипачев), 52:14 — 3:0Вратари: Еременко — ШтепанекБроски: 36 (12+14+10) — 23 (12+6+5)Штраф: 8 — 6

«Динамо» Мн — «Йокерит» 1:4

Финский «Йокерит» обыграл минское «Динамо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в столице Беларуси.

Команды обменялись заброшенными шайбами к 6-й минуте — на гол Джеффа Плэтта минчане ответили результативным броском Дмитрия Буйницкого.

Стив Мозес вывел гостей вперёд, а во втором периоде преимущество финской команды укрепили Кристиан Весалайнен, забросивший первую шайбу в КХЛ, и Ессе Йоэнсуу.

Подопечные Андрея Сидоренко потерпели четвёртое поражение подряд, а финский клуб прервал серию из двух поражений.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) Голы: Плэтт — 8 (Мозес, Столлери), 5:24 — 0:1. Буйницкий — 6 (Готовец, Хауден), 6:26 — 1:1. Мозес — 5 (Лауридсен, Ниеми), 13:57 — 1:2. Весалайнен — 1 (бол., Леписто), 30:11 — 1:3. Йоэнсуу — 11 (Маннинен, О`Нилл), 31:07 — 1:4Вратари: Энрот (Карнаухов, 9:22) — КалныньшБроски: 29 (12+8+9) — 28 (11+13+4)Штраф: 22 — 29

«Динамо» Р — ЦСКА