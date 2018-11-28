КХЛ. «Ак Барс» победил «Торпедо», СКА разгромил «Витязь»

«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь» 5:6 Б
«Сибирь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» со счетом 6:5 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошел в Шанхае.
Гости открыли счет на 10-й минуте усилиями Никиты Михайлова, однако хозяева восстановили равновесие уже спустя три минуты — отметился Олли Палола. Следующие 35 минут встречи забивала только «Сибирь» — отличились Шейн Принс, Жильбер Брюле, Юкка Пельтола и Михайлов, оформивший дубль.
Китайский коллектив сумел отыграть четыре шайбы в заключительном периоде усилиями Патрика Лунда, Вилле Лаюнена и Палолы, оформившего хет-трик.
Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне новосибирской команды.
Команда Александра Андриевского одержала пятую победу подряд, а «Куньлунь Ред Стар» проиграл во второй раз за последние три игры.
«Ак Барс» — «Торпедо» 5:1
Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубли оформили Джастин Азеведу (18-я секунда и 26-я минута) и Артем Лукоянов (10-я и 28-я минуты), еще шайбу забросил Роб Клинкхаммер (31).
Единственную шайбу гостей забросил Дамир Жафяров (44).
«Ак Барс» одержал шестую победу кряду и с 51 очком занимает третье место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на шестой строчке, имея в активе 40 очков.
В следующем матче казанцы 30 ноября примут «Локомотив», а нижегородцы на следующий день дома сыграют с московским «Динамо».
«Нефтехимик» — «Локомотив» 3:4 Б
В матче регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду в серии буллитов проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3.
Основное время завершилось вничью — 3:3. У хозяев льда шайбы забросили Рафаэль Бикмуллин (1-я минута), Дамир Мусин (4) и Юусо Пуустинен (58).
За гостей голами отметились Максим Афанасьев (10), Якуб Накладал (12) и Андрей Локтионов (51).
Овертайм также победителе не выявил, в серии буллитов точнее оказались железнодорожники, победный бросок на свой счет записал Стеффан Кронвалль.
«Локомотив» после 33 матчей занимает четвертое место в Западной конференции с 45 очками. «Нефтехимик» с 30 баллами располагается на 9-й строчке Восточной конференции.
В следующем матче ярославцы 30 ноября на выезде сыграют с «Ак Барсом», а подопечные Андрея Назарова на следующий день примут «Северсталь».
«Витязь» — СКА 0:6
Петербургский СКА на выезде разгромил подольский «Витязь» (6:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Виктор Тихонов (10-я минута), Павел Дацюк (14), Сергей Плотников (25), Александр Барабанов (32), Андрей Кузьменко (39) и Алексей Бывальцев (58).
Бывальцев также записал на свой счет три результативные передачи, а Плотников — две.
Голкипер гостей Магнус Хелльберг сохранил ворота в неприкосновенности, оформив «сухарь».
СКА с 53 очками занимает второе место в Западной конференции, а «Витязь» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 28 очков.
В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 4 декабря примут «Торпедо», а команда Валерия Белова 30 ноября примет «Слован».
«Динамо» М — «Слован» 3:0
Московское «Динамо» обыграло «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
За бело-голубых отличились нападающие Вадим Шипачев и Иван Игумнов, также одну шайбу забил защитник Юусо Хиетанен.
Подопечные Владимира Крикунова продлили победную серию до трёх матчей, а команда Владимира Орсага уступила в пятой игре подряд.
«Динамо» после 33 игр занимает седьмое место в Западной конференции с 33 очками. «Слован» с 22 баллами располагается на десятой позиции.
«Динамо» Мн — «Йокерит» 1:4
Финский «Йокерит» обыграл минское «Динамо» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в столице Беларуси.
Команды обменялись заброшенными шайбами к 6-й минуте — на гол Джеффа Плэтта минчане ответили результативным броском Дмитрия Буйницкого.
Стив Мозес вывел гостей вперёд, а во втором периоде преимущество финской команды укрепили Кристиан Весалайнен, забросивший первую шайбу в КХЛ, и Ессе Йоэнсуу.
Подопечные Андрея Сидоренко потерпели четвёртое поражение подряд, а финский клуб прервал серию из двух поражений.