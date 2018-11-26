Плющев: Ковальчук не думал, что к нему так жестко будут относиться

Бывший главный тренер национальной и молодежной сборной Россииподелился мнением о перспективах нападающего

После смены тренера в «Кингз» форвард с зарплатой в 6,25 миллионов долларов в год не набрал ни одного очка в девяти последних матчах.

«Слежу за происходящим с Ковальчуком по публикациям в прессе. Кто-то начинает троллить, кто-то сожалеет. Игра действительно не идет.

Посмотрим, как ситуация будет развиваться. Если тренер ставит его в четвертое звено и выпускает на шесть минут, конфликт может разрастись большой.

Нынешняя ситуации еще раз подтверждает правило о том, что любой звездный игрок должен играть у своего тренера. К кому попадаешь, настолько ты можешь реализовать свой потенциал.

Звезды — игроки особого склада, но это не значит, что им можно позволять все или все запрещать. Подход должен быть другой.

Задача наставника — найти место для любого игрока. Если тренер хочет показать свое "я", от этого не выиграет ни он сам, ни команда, ни игрок.

Илья — топовый хоккеист, а что будет с тренером, я не знаю. Если бы я был на его месте, то разобрался, почему мой лучший бомбардир не забивает.

У североамериканских специалистов подход другой: ты получаешь деньги и должен решать все свои задачи.

Когда наши молодые игроки уезжали, я говорил: "Вас никто не будет учить играть, будут требовать то, что написано в контракте. Не рассчитываете, что с вами будут нянчиться, как здесь я!". Там не учат, а отжимают.

Наверное, агенты вступят в игру, потому что ясно, что четвертая тройка — не его место. То, что после возвращения в НХЛ у него будет определенный кризис — это естественно.

Человек знал, куда он едет. Может, не думал, что к нему так жестко будут относиться. Илья сам все прекрасно понимает и нервничает. Как топовый игрок он умеет и должен забивать, но игра не идет.

Задача тренеров — это исправить, ведь именно они подбирают партнеров и взаимосвязи, наигранные моменты. Иногда там и главный тренер на лед не выходит, а тренировку проводят помощники», — приводит слова Плющева «Спорт-Экспресс». 0