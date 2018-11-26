ЦСКА победил «Витязь»

В составе победителей отличились нападающие Константин Окулов, Грег Скотт и Линден Вей.
Единственная шайба «Витязя» на счету Борны Рендулича.
ЦСКА набрал 56 очков и остается на первом месте в Западной конференции. «Витязь» с 29 баллами располагается на 9-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Окулов — 10, 7:48 — 1:0. Скотт — 5 (Хансен, Вей), 19:17 — 2:0. Рендулич — 8 (бол., Мозик, Семин), 21:34 — 2:1. Вей — 7 (п.в., Сорокин), 59:06 — 3:1Вратари: Сорокин — Сапрыкин (58:58 — 59:06)Броски: 28 (9+8+11) — 21 (5+11+5)Штраф: 12 — 28