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    «Металлург» одолел «Нефтехимик» в овертайме

    КХЛ Металлург Мг Нефтехимик
    Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одолел нижнекамский «Нефтехимик» — 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0).

    Хоккеисты «Металлурга»
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    В первом периоде Михал Булирж вывел хозяев вперед. По итогам второго игрового отрезка счет стал равным: на дубль Виктора Антипина гости ответили заброшенными шайбами Эмиля Галимова, Йоонаса Няттинена и Ильи Аркалова.

    Третий период прошел без голов, а в овертайме победу «Металлургу» принес гол Мэтта Эллисона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 1:0)
    Голы: Булирж — 4 (Береглазов, Матушкин), 2:04 — 1:0. Антипин — 8 (Дронов, Расмуссен), 20:18 — 2:0. Галимов — 5 (бол., Падакин, Мусин), 22:33 — 2:1. Аркалов — 2 (Шиксатдаров), 23:56 — 2:2. Булирж — 5 (Матушкин, Шор), 37:03 — 3:2. Няттинен — 11, 39:42 — 3:3. Эллисон — 7 (бол., Расмуссен), 61:45 — 4:3Вратари: Кошечкин — КоротаевШтраф: 6 — 4Броски: 23 (7+9+6+1) — 42 (15+19+8+0)

    «Металлург» занимает четвертое место в Восточной конференции (43 очка), а «Нефтехимик» — восьмое (29 очков). 0

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