«Йокерит» арендовал нападающего «Виннипега»

объявил о переходе финского нападающего, информирует официальный сайт клуба НХЛ.

Кристиан Весалайнен twitter.com/NHLJets 1000 Фрибет для всех Забрать!

19-летний хоккеист будет выступать в КХЛ на правах аренды до конца сезона.

Весалайнен провел за «Виннипег» в нынешнем регулярном чемпионате пять матчей за основную команду, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «+1». В среднем хоккеист проводил на льду около семи минут за игру. В восьми матчах АХЛ за «Манитобу» он набрал восемь (3+5) очков.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» получил права на Весалайнена в результате обмена с санкт-петербургским СКА. 0