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    «Куньлунь» разгромил минское «Динамо»

    КХЛ Динамо Минск Куньлунь Ред Стар
    «Куньлунь» обыграл минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Куньлунь» — «Динамо» Мн
    «Куньлунь» — «Динамо» Мн
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    Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.

    В первом периоде в составе победителей отличились Олли Палола и Кори Кейн, во втором периоде отметился Джастин Фонтейн, а в третьем — Ондржей Витасек. У проигравших гол на счету Дениса Казионова.

    «Куньлунь» (28 очков) идет восьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Палола — 7 (Виклунд), 2:57 — 1:0. Кейн — 3 (Йип, Латта), 8:19 — 2:0. Фонтэйн — 3 (Витасек, Мертль), 30:57 — 3:0. Казионов — 5 (Павлович, Гаврус), 41:22 — 3:1. Витасек — 1 (п.в., Сундстрем), 59:41 — 4:1Вратари: Браст — Энрот (59:34 — 59:41)Штраф: 2-4Броски: 32 (16+10+6) — 24 (8+9+7)
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