«Куньлунь» разгромил минское «Динамо»

обыграл минскоев рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.

В первом периоде в составе победителей отличились Олли Палола и Кори Кейн, во втором периоде отметился Джастин Фонтейн, а в третьем — Ондржей Витасек. У проигравших гол на счету Дениса Казионова.

«Куньлунь» (28 очков) идет восьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.