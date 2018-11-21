«Куньлунь» разгромил минское «Динамо»

«Куньлунь» — «Динамо» Мн
«Куньлунь»
Хозяева льда одержали победу со счетом 4:1.
В первом периоде в составе победителей отличились Олли Палола и Кори Кейн, во втором периоде отметился Джастин Фонтейн, а в третьем — Ондржей Витасек. У проигравших гол на счету Дениса Казионова.
«Куньлунь» (28 очков) идет восьмым на Востоке. Минское «Динамо» (20 очков) — одиннадцатое на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы: Палола — 7 (Виклунд), 2:57 — 1:0. Кейн — 3 (Йип, Латта), 8:19 — 2:0. Фонтэйн — 3 (Витасек, Мертль), 30:57 — 3:0. Казионов — 5 (Павлович, Гаврус), 41:22 — 3:1. Витасек — 1 (п.в., Сундстрем), 59:41 — 4:1Вратари: Браст — Энрот (59:34 — 59:41)Штраф: 2-4Броски: 32 (16+10+6) — 24 (8+9+7)