КХЛ. «Ак Барс» одолел рижское «Динамо», ЦСКА победил «Нефтехимик»

«Ак Барс» — «Динамо» Р 2:1 Б
Казанский «Ак Барс» в серии буллитов переиграл рижское «Динамо» (2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В основное время встречи заброшенной шайбой за казанцев отметился Иржи Секач. В составе рижского клуба отличился Микелис Редлихс.
В серии буллитов решающий бросок также на счету Секача.
«Ак Барс» набрал 41 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 28 баллов, занимает седьмое место на «Западе».
«Нефтехимик» — «ЦСКА» 1:2
Московский ЦСКА на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Линден Вей (15-я минута) и Сергей Толчинский (33).
За хозяев льда шайбу забросил Адам Полашек (1).
ЦСКА одержал девятую победу подряд и с 48 очками лидирует в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 26 очков.
В следующем матче армейцы 19 ноября примут «Слован», а подопечные Андрея Назарова на следующий день на выезде сыграют с «Автомобилистом».
«Торпедо» — «Слован» 4:1
Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над братиславским «Слованом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей дубль оформил Даниил Ильин (48-я и 59-я минуты), еще по разу отличились Дамир Жафяров (22) и Михаил Варнаков (35).
Единственную шайбу гостей забросил Эрик Желина (57).
«Торпедо» прервало серию из трех поражений и с 36 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Слован» расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе 22 очка.
В следующем матче подопечные Дэвида Немировски 19 ноября примут «Авангард», а команда из Братиславы в тот же день на выезде сыграет с ЦСКА.