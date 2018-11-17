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    КХЛ. «Ак Барс» одолел рижское «Динамо», ЦСКА победил «Нефтехимик»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 ноября

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    В субботу, 17 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
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    «Ак Барс» — «Динамо» Р 2:1 Б

    Казанский «Ак Барс» в серии буллитов переиграл рижское «Динамо» (2:1 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В основное время встречи заброшенной шайбой за казанцев отметился Иржи Секач. В составе рижского клуба отличился Микелис Редлихс.

    В серии буллитов решающий бросок также на счету Секача.

    «Ак Барс» набрал 41 очко и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 28 баллов, занимает седьмое место на «Западе».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Редлихс — 3 (бол., Балинскис), 47:52 — 0:1. Секач — 10 (бол., Постма, Ландер), 50:28 — 1:1Победный буллит: СекачВратари: Подъяпольский — БиляловБроски: 29 (9+8+7+5) — 20 (4+10+6+0)Штраф: 10 — 8

    «Нефтехимик» — «ЦСКА» 1:2

    Московский ЦСКА на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей отличились Линден Вей (15-я минута) и Сергей Толчинский (33).

    За хозяев льда шайбу забросил Адам Полашек (1).

    ЦСКА одержал девятую победу подряд и с 48 очками лидирует в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на девятой строчке на Востоке, имея в активе 26 очков.

    В следующем матче армейцы 19 ноября примут «Слован», а подопечные Андрея Назарова на следующий день на выезде сыграют с «Автомобилистом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Няттинен — 10 (бол., Руохомаа, Полашек), 1:54 — 1:0. Вей — 6 (бол., Попов, Капризов), 15:45 — 1:1. Толчинский — 4, 33:26 — 1:2Вратари: Ежов (55:35 — 56:03) — ЮханссонБроски: 23 (7+9+7) — 19 (13+1+5)Штраф: 14 — 14

    «Торпедо» — «Слован» 4:1

    Нижегородское «Торпедо» одержало домашнюю победу над братиславским «Слованом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей дубль оформил Даниил Ильин (48-я и 59-я минуты), еще по разу отличились Дамир Жафяров (22) и Михаил Варнаков (35).

    Единственную шайбу гостей забросил Эрик Желина (57).

    «Торпедо» прервало серию из трех поражений и с 36 очками занимает шестое место в Восточной конференции, а «Слован» расположился на десятой строчке на Западе, имея в активе 22 очка.

    В следующем матче подопечные Дэвида Немировски 19 ноября примут «Авангард», а команда из Братиславы в тот же день на выезде сыграет с ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Слован» (Братислава) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Жафяров — 5 (Саболич, Миле), 22:09 — 1:0. Варнаков — 8 (Паршин), 35:32 — 2:0. Ильин — 5 (Кейлоф, Веряев), 48:35 — 3:0. Желина — 4 (Ржепик, Червены), 57:31 — 3:1. Ильин — 6 (п.в.), 59:59 — 4:1Вратари: Галимов — Штепанек (57:40 — 59:13, 59:20)Броски: 24 (5+11+8) — 46 (10+18+18)Штраф: 17 — 42
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