«Детройт» в овертайме одолел «Нью-Джерси»

«Детройт»
LiveSport.Ru
В основное время матча у «Ред Уингз» заброшенными шайбами отметились Люк Гленденинг (39-я минута) и Майкл Расмуссен (54).
В составе «Дэвилз» отличились Павел Заха (12) и Блейк Коулман (36).
В овертайме победный бросок на свой счет записал Дилан Ларкин (65).
После этой игры «Детройт» набрал 20 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси», имея в активе 18 баллов, занимает 14-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Заха — 1 (Братт), 11:35 — 1:0. Коулман — 7 (мен., Сиверсон, Грин), 35:53 — 2:0. Гленденинг — 3 (Чоловски, Бертуцци), 38:26 — 2:1. Расмуссен — 5 (Грин, Бертуцци), 53:37 — 2:2. Ларкин — 8 (Манта), 64:09 — 2:3Вратари: Кинкейд — БерньеБроски: 40 (15+9+14+2) — 30 (4+11+9+6)Штраф: 8 — 4