«Детройт» в овертайме одолел «Нью-Джерси»

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛпроиграл— 2:3.

В основное время матча у «Ред Уингз» заброшенными шайбами отметились Люк Гленденинг (39-я минута) и Майкл Расмуссен (54).

В составе «Дэвилз» отличились Павел Заха (12) и Блейк Коулман (36).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Дилан Ларкин (65).

После этой игры «Детройт» набрал 20 очков и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси», имея в активе 18 баллов, занимает 14-е место.