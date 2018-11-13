«Нефтехимик» на своем льду уступил рижскому «Динамо»

«Динамо» Рига
«Динамо»
В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Эмиль Галимов (50-я минута), Йоонас Няттинен (54, 60).
За рижскую команду отличились Гинтс Мейя (25, 45), Кевин Кларк (36) и Рихард Маренис (50).
После этой победы рижское «Динамо» набрало 25 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик», имея в активе 26 баллов, занимает восьмое место на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига) — 3:4 (0:0, 0:2, 3:2)
Голы: Мейя — 3 (Виделль), 24:58 — 0:1. Кларк — 7 (Макмиллан), 35:54 — 0:2. Мейя — 4 (Джериньш, Гегерис), 44:51 — 0:3. Маренис — 1 (Мюттюнен), 49:03 — 0:4. Галимов — 3 (Падакин), 49:31 — 1:4. Няттинен — 8 (бол., Полашек, Пуустинен), 53:53 — 2:4. Няттинен — 9 (бол., Руохомаа, Пуустинен), 59:29 — 3:4Вратари: Ежов (58:35) — БиляловБроски: 42 (11+16+15) — 27 (11+10+6)Штраф: 6 — 8