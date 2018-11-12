«Северсталь» по буллитам обыграла «Адмирал»

Череповецкаяна домашнем льду по буллитам обыграла(2:1 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. У гостей шайбу забросил Константин Глазачев (6-я минута), а у хозяев льда — Юрий Трубачев (57).

Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хозяева — победный бросок также на счету Юрия Трубачева.

Стоит отметить, что сегодня днем главный тренер череповецкой команды Александр Гулявцев был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности был назначен его помощник Павел Торгаев.

«Северсталь» с 19 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Адмирал» расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 14 очков.