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    «Северсталь» по буллитам обыграла «Адмирал»

    КХЛ Северсталь Адмирал
    Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду по буллитам обыграла «Адмирал» (2:1 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. У гостей шайбу забросил Константин Глазачев (6-я минута), а у хозяев льда — Юрий Трубачев (57).

    Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хозяева — победный бросок также на счету Юрия Трубачева.

    Стоит отметить, что сегодня днем главный тренер череповецкой команды Александр Гулявцев был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности был назначен его помощник Павел Торгаев.

    «Северсталь» с 19 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Адмирал» расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 14 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Глазачев — 5, 6:29 — 0:1. Трубачев — 3 (Гераськин), 57:37 — 1:1Победный буллит: ТрубачевВратари: Фурх — КрасоткинБроски: 43 (13+14+14+2) — 21 (7+4+8+2)Штраф: 4 — 22
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