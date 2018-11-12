«Северсталь» по буллитам обыграла «Адмирал»

«Северсталь»
twitter.com/severstalclub
Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. У гостей шайбу забросил Константин Глазачев (6-я минута), а у хозяев льда — Юрий Трубачев (57).
Овертайм также победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались хозяева — победный бросок также на счету Юрия Трубачева.
Стоит отметить, что сегодня днем главный тренер череповецкой команды Александр Гулявцев был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности был назначен его помощник Павел Торгаев.
«Северсталь» с 19 очками занимает 11-е место в Западной конференции, а «Адмирал» расположился на 12-й строчке на Востоке, имея в активе 14 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Глазачев — 5, 6:29 — 0:1. Трубачев — 3 (Гераськин), 57:37 — 1:1Победный буллит: ТрубачевВратари: Фурх — КрасоткинБроски: 43 (13+14+14+2) — 21 (7+4+8+2)Штраф: 4 — 22