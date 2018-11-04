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    КХЛ. Победы «Магнитки» и «Автомобилиста», ЦСКА против «Йокерита»

    Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 ноября

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    В воскресенье, 4 ноября, проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
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    «Автомобилист» — «Сибирь» — 4:2

    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Сибирь». Хозяева одержали победу со счетом 4:2.

    На гол Александра Шарова уральцы ответили шайбой Анатолия Голышева, а на точный бросок Романа Савченко — голом Найджела Доуса. Во втором периоде Алексей Василевский вывел хозяев вперед, а в третьем Стефан Да Коста реализовал большинство, установив на табло окончательный счет.

    Для «Автомобилиста» эта победа стала 25-й в 26-й игре. Новосибирская команда потерпела четвертое поражение подряд.

    «Автомобилист» лидирует на Востоке, «Сибирь» идет на последнем месте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
    Голы: Шаров — 5 (бол., Брюле, Комаров), 3:37 — 0:1. Голышев — 11 (бол., Доус, Да Коста), 21:27 — 1:1. Савченко — 1 (Пешехонов, Пиганович), 24:24 — 1:2. Доус — 11 (Голышев), 33:29 — 2:2. Василевский — 3 (Доус, Рассейкин), 36:02 — 3:2. Да Коста — 12 (бол., Доус, Паре), 42:48 — 4:2Вратари: Коварж — Тэйлор (Красиков, 27:54)Штраф: 2-27Броски: 31 (9+14+8) — 21 (12+4+5)

    «Трактор» — «Сочи» — 2:4

    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске принимал «Сочи». Гости одержали победу со счетом 4:2.

    Хозяева уже к 14-й минуте встречи вели со счетом 2:0 благодаря голам Ника Бэйлена и Семена Кокуева. Однако гости сумели переломить ход игры. Юрки Йокипакка реализовал большинство в конце первого периода, а во втором периоде хозяев огорчили Кирилл Воробьев и Дамир Рахимуллин. В концовке встречи Роберт Росен поразил пустые ворота.

    ХК «Сочи» набрал 27 очков и идет пятым на Западе. «Трактор» (23 очка) — десятый на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Сочи» — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Бэйлен — 2 (Губарев, Петров), 10:56 — 1:0. Кокуев — 1 (Петров), 13:53 — 2:0. Йокипакка — 4 (бол., Коллинс, Росен), 17:51 — 2:1. Воробьев — 1, 27:04 — 2:2. Рахимуллин — 4, 32:33 — 2:3. Росен — 8 (п.в.), 58:35 — 2:4Вратари: Демченко (58:00 — 58:35) — ШикинШтраф: 6 — 4Броски: 38 (11+9+18) — 28 (11+11+6)

    «Металлург» Мг — «Амур» — 3:0

    Магнитогорский «Металлург» всухую обыграл «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хозяева выиграли со счетом 3:0 благодаря шайбам Романа Любимова, Михала Булиржа и Николая Кулемина, который отличился в большинстве.

    Для «Магнитки» эта победа стала четвертой подряд. В то же время «Амур» потерпел третье поражение кряду.

    В таблице Восточной конференции «Магнитка» идет на четвертом месте, «Амур» — одиннадцатый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Любимов — 7 (Матушкин), 4:58 — 1:0. Булирж — 3 (Бирюков, Расмуссен), 28:12 — 2:0. Кулемин — 3 (бол., Антипин, Расмуссен), 36:27 — 3:0Вратари: Кошечкин — АликинШтраф: 6-2Броски: 21 (7+9+5) — 30 (7+8+15)

    ЦСКА — «Йокерит»

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