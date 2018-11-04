КХЛ. Победы «Магнитки» и «Автомобилиста», ЦСКА против «Йокерита»

«Автомобилист» — «Сибирь» — 4:2
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Сибирь». Хозяева одержали победу со счетом 4:2.
На гол Александра Шарова уральцы ответили шайбой Анатолия Голышева, а на точный бросок Романа Савченко — голом Найджела Доуса. Во втором периоде Алексей Василевский вывел хозяев вперед, а в третьем Стефан Да Коста реализовал большинство, установив на табло окончательный счет.
Для «Автомобилиста» эта победа стала 25-й в 26-й игре. Новосибирская команда потерпела четвертое поражение подряд.
«Автомобилист» лидирует на Востоке, «Сибирь» идет на последнем месте.
«Трактор» — «Сочи» — 2:4
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске принимал «Сочи». Гости одержали победу со счетом 4:2.
Хозяева уже к 14-й минуте встречи вели со счетом 2:0 благодаря голам Ника Бэйлена и Семена Кокуева. Однако гости сумели переломить ход игры. Юрки Йокипакка реализовал большинство в конце первого периода, а во втором периоде хозяев огорчили Кирилл Воробьев и Дамир Рахимуллин. В концовке встречи Роберт Росен поразил пустые ворота.
ХК «Сочи» набрал 27 очков и идет пятым на Западе. «Трактор» (23 очка) — десятый на Востоке.
«Металлург» Мг — «Амур» — 3:0
Магнитогорский «Металлург» всухую обыграл «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хозяева выиграли со счетом 3:0 благодаря шайбам Романа Любимова, Михала Булиржа и Николая Кулемина, который отличился в большинстве.
Для «Магнитки» эта победа стала четвертой подряд. В то же время «Амур» потерпел третье поражение кряду.
В таблице Восточной конференции «Магнитка» идет на четвертом месте, «Амур» — одиннадцатый.