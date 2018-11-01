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    Рижское «Динамо» победило «Локомотив»

    КХЛ Динамо Рига Локомотив
    Рижское «Динамо» одержало домашнюю победу над ярославским «Локомотивом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Рижское «Динамо»
    Рижское «Динамо»
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    Авторами голов в составе победителей стали Микелис Редлихс, Гинтс Мейя и Линус Виделль.

    Точные броски за «Локомотив» записали в актив Егор Аверин и Рушан Рафиков.

    Подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли три матча из пяти последних.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Редлихс — 2 (Дарзиньш), 4:17 — 1:0. Мейя — 2 (Гимаев, Гегерис), 5:35 — 2:0. Е. Аверин — 5 (Н. Аверин), 30:27 — 2:1. Рафиков — 2 (Алексеев, Картаев), 32:39 — 2:2. Виделль — 13 (Редлихс), 48:21 — 3:2Вратари: Билялов — Коновалов (Салак, 5:35, 59:14)Броски: 20 (10+3+7) — 39 (14+17+8)Штраф: 6 — 6
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