«Автомобилист» одержал волевую победу над «Йокеритом»

«Автомобилист»
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В составе победителей отличились Илья Крикунов, Найджел Доус и Дэн Секстон. За финскую команду шайбу забросил Марко Анттила.
«Автомобилист» одержал 23-ю победу в 24 матчах нынешнего сезона, уральская команда выиграла в пятой игре подряд. Финская команда прервала серию из пяти побед.
«Автомобилист» с 46 очками лидирует в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 35 очков.
В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 2 ноября примут «Сочи», а команда Лаури Марьямяки в этот же день на выезде сыграет с «Металлургом». 0