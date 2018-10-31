«Автомобилист» одержал волевую победу над «Йокеритом»

Екатеринбургскийобыграл(3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей отличились Илья Крикунов, Найджел Доус и Дэн Секстон. За финскую команду шайбу забросил Марко Анттила.

«Автомобилист» одержал 23-ю победу в 24 матчах нынешнего сезона, уральская команда выиграла в пятой игре подряд. Финская команда прервала серию из пяти побед.

«Автомобилист» с 46 очками лидирует в Восточной конференции, а «Йокерит» расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе 35 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 2 ноября примут «Сочи», а команда Лаури Марьямяки в этот же день на выезде сыграет с «Металлургом». 0