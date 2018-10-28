«Торпедо» одержало выездную победу над «Авангардом»

Омскийпотерпел домашнее поражение от(1:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Голы в составе победителей на счету Дамира Жафярова, Роберта Саболича и Михаил Варнакова.

Омичи сумели отыграть одну шайбу за счёт гола Кирилла Петрова.

«Торпедо» одержало вторую победу подряд, а омская команда, в свою очередь, прервала серию из двух успешных результатов.