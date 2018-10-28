«Торпедо» одержало выездную победу над «Авангардом»

«Торпедо»
«Авангард»
Голы в составе победителей на счету Дамира Жафярова, Роберта Саболича и Михаил Варнакова.
Омичи сумели отыграть одну шайбу за счёт гола Кирилла Петрова.
«Торпедо» одержало вторую победу подряд, а омская команда, в свою очередь, прервала серию из двух успешных результатов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)
Голы: Жафяров — 4 (Баранцев, Орлов), 44:51 — 0:1. Саболич — 6 (Орлов, Баранцев), 49:35 — 0:2. Петров — 3 (Деарне, Фрэнсон), 51:47 — 1:2. Варнаков — 6 (п.в., Орлов, Галимов), 59:01 — 1:3Вратари: Бобков (58:12 — 59:01, 59:13 — 59:20, 59:36) — Галимов Броски: 31 (9+9+13) — 30 (10+9+11)Штраф: 2 — 4